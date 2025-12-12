《暗黑破壞神4：憎恨之王》明年4月全球上線！一次新增2職業 技能大重製連終局玩法都翻新
《暗黑破壞神4》全新資料片《憎恨之王》今（12）日在 The Game Awards 正式公布，除了有對抗憎恨之王墨菲斯托的新劇情之外，竟然一次新增了兩個職業——聖騎士與一個尚未公開的新職業，同時技能樹也大幅重製，加入戰利品篩選器與赫拉迪姆方塊等強化構築自由度，遊戲終局也加入「征戰計畫」讓玩家打造自己的終局路線，資料片預計 2026 年 4 月 28 日上市，預購的玩家還能獲得聖騎士職業搶先體驗資格。
以下內容為廠商提供資料原文：
《暗黑破壞神4：憎恨之王》資料片特色
全新劇情──迎戰憎恨之王：延續上部資料片《憎恨之軀》的劇情，憎恨之王墨菲斯托的詭計與黑暗勢力正將聖休亞瑞扭曲成一個被惡意吞噬的世界，全新篇章《憎恨之王》將會帶領玩家前往與墨菲斯托的最終對決。
地獄軍團逐漸逼近，古老的創生之池正將墨菲斯托一步步拉向世界，人類命運懸於一線。想阻止他，流浪者必須和一位已被認定死亡的舊敵結盟──莉莉絲回來了！她臨終時的預言如今成真，迫使流浪者踏入一個基於需求而非信任成立的危險同盟。隨著時間和盟友逐漸流失，流浪者將陷入背水一戰的絕境，只能在憎恨徹底扭曲這個世界前阻止墨菲斯托。
強大的全新職業：回應玩家社群多年來的期盼，《憎恨之王》資料片將帶來兩個全新職業，拓展全新遊玩風格、角色定位與熟練度，大幅增加玩家們在聖休亞瑞的可能性。
隨著世界逐漸沉入黑暗，聖騎士挺身而出，以戰鎚、盾牌與聖光之力，將正義怒火傾瀉於墨菲斯托的惡魔大軍。透過近戰攻擊與神聖技能，聖騎士讓玩家能同時以堅定信念與壓倒性的力量發動攻擊。
第二個尚未公開的職業已隱現於黑暗邊緣，其力量毋庸置疑，而它的現身勢必在《憎恨之王》於2026年4月推出時重塑戰場。
危險之地──斯寇伐斯：最初文明的起源地，也是莉莉絲與伊納瑞斯曾經的家園，是整個聖休亞瑞最古老並記載最多傳說的區域，如今由玄諭者和亞馬遜女王統治。這片首次於遊戲中亮相的土地匯聚了火山海岸、受暴風摧殘的森林，以及滿載失落傳說的浸水廢墟。
當流浪者踏上斯寇伐斯的旅途，每一次探險都將揭開新的城鎮、地城與怪物。玩家將在此迎戰邪教徒、海中的恐怖和地獄繚繞的暗影，以考驗自己的實力。
技能與物品設計：全新資料片《憎恨之王》將帶來自遊戲推出以來，最具規模的遊戲性革新。
大規模重製的「技能樹」將新增職業專屬變化，加上提高等級上限，為全部八個職業帶來全新配裝方式與更高的策略深度。
全新的「戰利品篩選器」讓玩家能更有效率地鎖定所需裝備。
強化的製作系統，包含經典的赫拉迪姆方塊回歸，強化構築自由度與成長性；全新的護符則能解鎖強大的套裝加成，讓遊戲後期能朝更深層、更能定義職業特色的方向拓展。
遊戲終局翻新：在劇情以戲劇性的結尾落幕後，玩家能進入煥然一新的終局體驗，其核心圍繞在玩家選擇、熟練度、逐步提升的挑戰，以及愈加豐厚的戰利品。
征戰計畫可讓玩家打造屬於自己的終局成長路線，挑選喜歡的活動，在邁向高回報獎勵的途中逐步深化挑戰。
迴響憎恨是憎恨時代的最終試煉，無盡的惡魔大軍襲來，旨在考驗最強大的流派。
在屠殺惡魔之餘，玩家也能透過釣魚體驗聖休亞瑞危險的水域風貌，稍作喘息。
遊戲版本與預購
玩家可預購《憎恨之王》立即取得《憎恨之軀》資料片的完整遊戲內容，以及豐富的遊戲內預購好禮。帶著魂靈師的原始怒火，踏上納漢圖荒野的旅程，同時讓傭兵加入你的行列，共同對抗步步逼近的黑暗。
完成預購的玩家將獲得聖騎士職業搶先體驗資格、一個額外儲物箱欄頁、兩個角色欄位，以及三項《魔獸世界》房屋系統的裝飾物品*。
《暗黑破懷神IV：憎恨之王》將推出三種遊戲版本：
標準版：包含《暗黑破壞神IV》的首部資料片《憎恨之軀》。
豪華版：包含標準版的所有內容，和迷你奇美拉寵物史柯奇、史卡塔拉巴西利斯克坐騎組合包、至高天護衛聖騎士造型組合包、一個特級戰鬥通行證組合包和資料片推出時的更多內容。
終極版：包含標準和豪華版的所有內容，和晦影騎士防具組合包（6套職業套裝）、3,000枚白金幣、聖芒界域戰騎坐騎組合包、『銀光尖塔的回音』泰姆背部戰利品、公正之晉升城鎮傳送門造型和資料片推出時的更多內容。
*《魔獸世界》房屋系統裝飾物品需擁有《魔獸世界》自動訂閱或遊戲時間。
