《暗黑破壞神4：憎恨之軀》神祕新職業提前被爆出！PTR文件名稱被挖出「術士」將加入遊戲！

在去年 TGA2025 獎會上，暴雪發表了《暗黑破壞神4》的下一個資料片「憎恨之軀」，玩家將要直面憎恨之王墨菲斯托，並且還會迎來兩個新職業：聖騎士與另一個特別職業。不過，現在最新的洩露消息指出，在《暗黑破壞神4》的公開測試伺服器（PTR）文件中被挖出新職業將會是「術士（Warlock）」，將會與聖騎士一起加入「憎恨之軀」資料片。

(Credit:Blizzard)

國外 Reddit 論壇資料挖掘者 inudax 表示，經過數據挖掘之後，《暗黑破壞神4》PTR 伺服器中已經出現了神祕新職業「術士（Warlock）」的相關文件，也代表這個黑暗系法師職業將相對於光明面的聖騎士，一起被加入《暗黑破壞神4：憎恨之軀》資料片中。

此外，這次爆料也爆出了術士與聖騎士同框的概念美術圖，從圖片中似乎也可以看出來，《暗黑破壞神4》的術士就與《魔獸世界》中的術士一樣，力量來源是與惡魔簽訂契約而來。因此也引起網友笑說：「透過與惡魔簽約來擊敗惡魔大軍，這真的很酷！」，而雖然目前暴雪並未正面回應這個爆料消息，但或許我們很快就能對答案了，因為在接下來 2 月 11 日的「暗黑破壞神 30 週年精彩聚焦」中，暴雪就已經確認將會帶來有關《暗黑破壞神4：憎恨之軀》第二個神祕新職業的相關內容等遊戲相關資訊，滿足全球《暗黑破壞神》系列粉絲。