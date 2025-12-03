《暴君的廚師》李彩玟見面會1/4台大體育館登場！時間地點、票價座位、粉絲福利一次看

韓國新生代演員李彩玟憑藉韓劇《暴君的廚師》中暴君「李獻」一角人氣飆升，不僅以強烈的領袖氣場與細膩的情感表現受到觀眾肯定，更讓劇集在 Netflix 全球非英語節目榜單上連續兩週奪冠，成為矚目的新星。李彩玟將於 2025 年首次啟動亞洲巡迴粉絲見面會《Chaem-into you》，並於 2026 年 1 月 4 日登上台大體育館一樓舞台，與粉絲以更近距離、更真誠的方式交流，共度這場珍貴的初次相見。李彩玟見面會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、戲劇作品一次看。

李彩玟見面會｜時間地點

演出日期：2026/01/04（日）19:00

演出地點：台大體育館一樓

李彩玟將來台舉辦見面會。（圖／藝尚）

李彩玟見面會｜售票時間

售票時間：2025/11/29（六）14:00

售票平台：ibon 售票系統及全台7-11 ibon機台

李彩玟見面會｜票價、座位圖

演出票價：NT$5880／$4880／$3880／$1940（身障票）

座位圖：

李彩玟見面會票價座位圖。（圖／藝尚）

李彩玟見面會｜粉絲福利

福利內容：歡送Hi-Bye、全場小卡、1對2合照、團體合照、簽名海報、簽名拍立得

2025/12/2（二）23:59前(含)購票並完成交易且無退票者，皆有機會獲得粉絲福利資格。

李彩玟見面會粉絲福利。（圖／藝尚）

李彩玟見面會｜戲劇作品

李彩玟2021年參演電視劇《High Class》正式出道，在《浪漫速成班》中飾演純情竹馬「李善才」，小傲嬌又純情的模樣讓人印象深刻，成功走入大眾視線，之後主演《名校的階梯》在勢利殘酷的菁英名校中周旋，又與盧正義二度合作演出《芭妮與哥哥們》，展現溫柔堅定的魅力。2025年他臨時接下《暴君的廚師》，與潤娥搭檔演出既搞笑又美味的浪漫古裝劇，除了演技更上層樓，結實的肌肉也讓他的人氣更進一步。

必看戲劇推薦：

《浪漫速成班》

《今生也請多指教》

《名校的階梯》

《芭妮與哥哥們》

《暴君的廚師》

李彩玟將準備特別節目與粉絲見面。（圖／藝尚）

