《暴君的廚師2》作者親曝進度！大長今有望第二季登場 番外篇揭開「暴君穿越現代」真相

《暴君的廚師》和「大長今」是同一個年代人物。（劇照）

今夏人氣爆棚的韓劇《暴君的廚師》，結局讓人「餘韻猶存」，觀眾紛紛敲碗第二季，韓媒《IZE》獨家專訪了原著小說作者朴國宰，果不其然，給出確定拍攝第二季的答案！

據悉，他已經寫好第二季故事大綱，還提及屆時小說、電視劇和網路漫畫將同時上線，但觀眾最感興趣的是，第二季內容會怎麼推進呢？是承接第一季結尾，或者另有想法？且看朴國宰來揭露一二。

大長今現身《暴君的廚師2》？

《暴君的廚師》改編自小說《當燕山君廚師求生存》，但其實原著並非浪漫喜劇類型，比較偏重歷史敘事，只是同樣都包含各式各樣的美食，也因為刺激唾液的豐富食物，讓讀者邊看邊充滿畫面感，吸引製作公司找上門來。

製作公司將劇本改編後，更著重愛情元素，加上走輕鬆喜劇類型，反而比小說更贏得廣大觀眾的喜愛，尤其男女主角李彩玟、潤娥的精彩演繹，連作家朴國宰都被吸引到大聲叫好。

因為電視劇太夯，帶動原著小說跟著大賣，還被讀者要求改編成網路漫畫，上線後也大受歡迎，真的賺到盆滿缽滿。那第二季呢？目前進展到什麼程度了？

朴國宰表示要想推進電視劇第二季，小說《當燕山君廚師求生存》的第二季必須先進行，目前第二季的故事大綱，他已經寫出來了一些，起承轉合也大致架構完成，細節不便多說，但第二季可講的故事非常多，他要大家從小說第一季的內容去找線索。

據報導，《當燕山君廚師求生存》是根據許多歷史事件、民間故事創作而成，包括與燕山君同時代的大長今、「劫富濟貧道士」田禹治、「朝鮮思想家」趙光祖等真實人物都有登場，或許他們也會出現在《暴君的廚師》第二季。

《暴君的廚師》帶動小說、漫畫一起爆紅。（劇照）

番外篇可能是第二季故事起點

許多人或許不知道，小說《當燕山君廚師求生存》其實有番外篇，朴國宰暗示番外篇說不定會成為《暴君的廚師》第二季前期的故事。

尤其大家最好奇的，暴君如何來到現代的秘密，也曾在番外篇提到，因此朴國宰透露，番外篇很可能成為《暴君的廚師2》開頭的關鍵軸線。

再加上之前提到的大長今、田禹治、趙光祖其中一位人物，也很可能拉出來當重要角色展開第二季的故事，並成為第二季很特殊的支線。

難怪朴國宰要讀者多多回去看小說《當燕山君廚師求生存》及番外篇，將可以從中發覺與《暴君的廚師2》的許多連結，以及第一季的未解之謎。

朴國宰也透露，《暴君的廚師2》已經進入電視劇製作的早期階段討論，製作公司正在協調各方拍攝檔期，製作導演、演員時間表，並草擬具體合約，儘管尚未確認正式上演日期，但劇迷可稍安勿躁，因為《暴君的廚師2》已經動得比其他電視劇更快了，相信不久將有好消息通知大家。

暴君來到現代的生活令人好奇。（劇照）

