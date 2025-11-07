《暴蜂尼亞》影評：艾瑪史東《可憐的東西》後再度為尤格藍西莫電影毫無保留！

艾瑪史東在《暴蜂尼亞》中飾演女主角「蜜雪兒」。（圖／UIP提供）

《暴蜂尼亞》是《可憐的東西》導演尤格藍西莫最新作品，故事講述篤信外星人陰謀論的表兄弟泰迪與唐，綁架了深受擁戴的企業家蜜雪兒，堅稱她是來自仙女座星系的外星人，被派來從事任務，要摧毀地球和人類。無論蜜雪而兒如何否認，泰迪與唐均將之視為謊言或話術。

《暴蜂尼亞》描述兩名懷有陰謀論的男子綁架了位高權重的女執行長蜜雪兒，只因懷疑她是外星人。（圖／UIP提供）

隨著談判拉鋸，過往的事也慢慢浮上台面：泰迪的母親是蜜雪兒的公司所生產的生科產品的疑似受害者，是否正是因為如此，才讓憂心忡忡的泰迪精神錯亂、不惜鋌而走險呢？

《暴蜂尼亞》改編自2003年韓國電影《拯救綠色星球》，原作者張俊煥原要接手美國版，並與有《繼承之戰》與《五星饗魘》等作品的編劇威爾崔西一同進行改編。張俊煥因病退出後，轉到尤格藍西莫手上，維持由威爾崔西擔任編劇。中文片名來自原片名諧音，「Bugonia」是從神話而來的古怪儀式，稱牛的屍體可以孕育出新生的蜜蜂，回應故事對於生命及其代價的辯證。

傑西普萊蒙（左）與艾瑪史東（右）片中的對峙，既緊張又有荒謬的喜劇成分。（UIP提供）

《暴蜂尼亞》也確實延續了尤格藍西莫一直以來的創作關注和影像風格，尤其令人想起三個中篇組成的2024年《憐憫的種類》第二篇，當時片中傑西普萊蒙飾演的男子，在艾瑪史東飾演的妻子從疑似失蹤返家後，堅稱「她其實是別人」，不惜用各種殘酷手法檢驗，在表演上和本片頗有相互為看的趣味。

▲艾瑪史東主演電影《可憐的東西》床戲畫面多，演技大突破也讓票房三級跳。（圖／探照燈影業）

從《非普通教慾》、《單身動物園》到《聖鹿之死》、《真寵》、《可憐的東西》……，尤格藍西莫作品給出一齣又一齣由規訓所建構的極端關係，這些不惜扭曲、強力加諸的規訓，指涉了源頭某個固著（無論合理與否）的意識形態，主人翁則被催眠似地屈從，又或者豪賭整個人生去對抗翻轉。《暴蜂尼亞》則可看為是兩個意識形態的對話，儘管情節設定了表兄弟對企業家的監禁與私刑，可在互動間將逐漸披露這其實是一個雙向的拉扯。

《聖鹿之死》劇照

尤格藍西莫作品總以其詭異、逼仄瘋狂，催生演員的絕佳表現，例如《真寵》的奧莉薇雅柯爾曼、《可憐的東西》艾瑪史東的奧斯卡影后，例如影迷津津樂道的《聖鹿之死》中的貝瑞科漢。這回艾瑪史東依然給出全無保留的激烈表演，但傑西普萊蒙無疑更是完全浸染尤格藍西莫電影那種偏鋒感。

艾瑪史東的光頭造型充滿話題性，堪稱是電影《暴蜂尼亞》最大賣點之一。（UIP提供）

從《絕命毒師》的陶德一角成名，傑西普萊蒙演起反社會、空心冷酷、令人不寒而慄地活在自己世界……，從不失手，他這回表演的渲染力一如他在《黑鏡》第四與七季的〈聯邦星艦卡里斯特〉中的怪，怪到教人叫絕。

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！

