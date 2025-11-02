《最後的夏天》11/1已開播！李宰旭一飾兩角「雙胞胎」戀上崔成恩共譜青梅竹馬羅曼史！「討厭夏天的女人」VS「每天等待夏天的男人」
【文/少女心文室】一轉眼進入10月份，不少11月新劇展開宣傳！11月即將上線一檔青春羅曼史《最後的夏天》，近期該劇陸續公開劇照、海報、預告等內容！該劇由李宰旭、崔成恩(崔聖恩)、金建宇主演，由《Missing：他們存在過2》、《篡位》導演閔延洪執導、《第六感之吻》編劇全有利創作劇本，該劇講述時隔2年重逢的「討厭夏天的女女人」和「每天等待夏天的男人」間羅曼史！台灣由friDay影音11/1起每週六、日22:30獨家上線首播！
🍿《最後的夏天》韓劇線上看
播出平台：friDay影音
開播時間：11/1起
更新時間：每週六、日22:30獨家上線首播
集數：共12集
《最後的夏天》由李宰旭、崔成恩、金建宇主演，劇情講述兒時好友在成年後重逢，並在揭開與初戀有關的隱藏真相時，重新面對彼此的感情與過去的傷痛。劇中有一個關鍵設定是：主角每年夏天只停留 21 天，夏天成為他和其他角色之間情感與記憶交錯的舞臺。故事也涉及建築元素（室內設計、建築工作等）作為背景，帶有象徵意涵與敘事功能。兩年前的一場「事件」是轉捩點，影響男女主角之間的關係，並在他們重逢後引發衝突與真相！
26歲李宰旭出道以來演出眾多令人印象深刻角色，包括《請輸入檢索詞WWW》、《偶然發現的一天》、《還魂》系列、《死期將至》、《篡位》等大量作品讓他人氣水漲船高！李宰旭今年先以古裝劇《吞金》回歸，下半年新劇《最後的夏天》則在11月首播！李宰旭在《最後的夏天》一飾兩角「白道河/白道英」雙胞胎角色，兄弟倆在父母離異後分開成長，弟弟道河跟隨母親移居美國，道河每年夏天都會回韓國居住 21 天，並與女主角產生羈絆，道河長大後成為建築事務所所長兼設計師，每天都在等待夏天。道英則是道河的雙胞胎哥哥，道河留在韓國與父親同住，「雙胞胎」角色設定讓觀眾相當好奇李宰旭如何詮釋！
26歲崔成恩2021年在JTBC電視劇《怪物》以成熟的演技被稱為「怪物新人」，2022年首次主演Netflix原創劇集《魔幻之音》及電影《紳探追緝令》，2024年則搭檔宋仲基主演Netflix電影《路基完》！崔成恩在最新作《最後的夏天》飾演「宋夏京」她從小與道河是夏日鄰居，兩人時常一起度過難忘的夏季，她對道河河也有著暗戀的心意，成年後夏京成為建築職等7級的公務員，當她發現與雙胞胎之間過去的「事件」後，感情與信任受到挑戰，而同時可能因為也是那起事件，讓她開始討厭夏天。因此讓人相當好奇，崔成恩與雙胞胎李宰旭在那些有關夏天的日子，究竟發生了什麼事呢？
🍿《最後的夏天》韓劇線上看
播出平台：friDay影音
開播時間：11/1起
更新時間：每週六、日22:30獨家上線首播
集數：共12集
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
被用海帶甩臉爆紅！男星談化學反應「突扣5分」被救場
被用海帶甩臉爆紅！男星談化學反應「突扣5分」被救場EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
蔡依林大巨蛋不唱倒數原因曝光 1小時簽3000人「赤裸相見」
蔡依林（Jolin）睽違6年，今（11╱2）在台北流行音樂中心戶外表演空間舉辦新專輯《PLEASURE》簽唱會，她12月30、31日及明年1月1 日將在臺北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，許多粉絲擔心搶不到票，被問加場機率，她坦言：「我其實也覺得3場不夠，我們其實一直在詢問大巨蛋其他的檔期，本來還想說那大巨蛋沒有時間，那小巨蛋呢？世運主場館好像也滿了，不是我們想要的時間。」至於是否會有嘉賓？她說：「目前沒有，我完全沒想到這一題。」太報 ・ 3 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 2 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
粿粿認不倫！律師勸世「1事別亂做」：是真的會有報應
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；針對粿粿昨天（1日）發出自白影片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師李怡貞也根據自身經驗勸世，外遇就外遇沒關係，但有1事最後別做「真的會有報應的」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
大叔吃炸雞不付錢「竟是黃仁勳」！韓網見「真相大鬼轉」笑瘋了
國際中心／曾郁雅報導「AI教父」輝達執行長黃仁勳等了15年終於再次飛往南韓，與三星電子董事長李在鎔、現代汽車執行董事長鄭義宣一起來到首爾江南區的炸雞餐廳共進晚餐，現場超多媒體、粉絲守候，寵粉的黃仁勳也拿出炸雞招待全場，當時他更敲響代表「全場我請客」的金色鈴鐺，沒想到最終他居然「沒付錢」，反而給三星會長買單，超反轉結局讓一票南韓網友看到笑出來，忍不住吐槽：「為什麼啦！」。民視 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 1 天前
粿粿道歉片藏1心機！律師動容讚「誠懇又真情」預測：大量女性倒向她
前啦啦隊隊員粿粿，今（1日）以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，這些婚姻中會遇到的瑣事一件件的堆積，反成了兩人感情變冷的主因，她也道歉，這些都不該是與王子有逾矩關係的理由。律師王至德發文解析影片，直呼「這個影片之後，預期會有大量的女性網友倒向粿粿。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚內出軌王子 網挺陳冠希公關危機道歉
藝人粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂，她被控與「王子」邱勝翊婚內出軌，昨以17分鐘影片回應反擊，坦言與王子確實有逾矩行為並公開道歉，但強調兩人沒有同居，且離婚主因長期溝通不良與價值觀落差，並非第三者介入，同時反控男方向她索討1600萬離婚費；不過對於粿粿的控訴，范姜彥豐說是「惡意抹黑、避重就輕」。自由時報 ・ 13 小時前
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 22 小時前
粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也心疼發聲，然而有網友發現昨日出現多個帳號以「粿粿家人」的名義，發布了內容高度雷同的貼文。網紅「巴毛律師」陳宇安就狠酸，「家族團結，到底有幾個家人」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
粿粿爆「范姜彥豐不滿名字被排在她後面」母親節大吵：要顧工作、顧情緒還要顧家裡
粿粿被老公范姜彥豐指控跟王子在婚內出軌，1日她終於上傳17分鐘影片，訴說原委，她強調兩人婚姻本來就出問題，並不是因為王子的介入才告終，直言「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子粿粿代言爆不倫！大立美「急發331字聲明」宣布：合作關係已結束
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，道歉承認與王子有「踰矩的行為」。而王子近來上海音樂會跟台灣一日店長活動取消，如今他年初牽線粿粿一起代言的大立美也發出聲明表示雙方已終止合作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子認越線粿粿！詹惟中18年前就算出他斷掌手相：花心要女生專情
范姜彦豐與粿粿婚變風波越演越烈，先前王子發聲明道歉，但上月31日范姜彦豐3度發聲，透過律師聲明，強調其於10月29日所言內容皆有明確證據支持，並將在訴訟中提出，不容許「非破壞家庭」與「逾越朋友界線」的矛盾說法。如今有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿駁「沒離婚就住王子家」！反咬范姜彥豐：與徵信社散播謠言
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），事後王子坦承兩人相處確實「超過了朋友間應有的界線」，但否認介入他人婚姻，《鏡週刊》隨後爆料粿粿尚未辦妥離婚手續就住進王子家中，讓范姜彥豐心死決定離婚。今（1）日粿粿拍攝17分鐘長片回應此事，坦言「我真的有做錯的地方，我沒有任何的藉口為我的錯辯解」，但也澄清絕無住進王子住處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳喬恩被女星瘋狂「催生攻擊」 高情商回應被讚「灑脫又清醒」
在中國發展多年女星陳喬恩，近期與馬來西亞富二代老公艾倫（本名曾偉昌）參加大陸綜藝節目《天聲一對》，陳喬恩在最新一集節目中坦言「我不生孩子」，意外為自己招來一場「催生攻擊」，中國女星杜若溪更是播出女兒的語音訊息，試圖勸說陳喬恩體驗為人母的幸福，兩人你來我往的對話片段，意外在網上掀起熱烈討論。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前