《最後的夏天》11/1已開播！李宰旭一飾兩角「雙胞胎」戀上崔成恩共譜青梅竹馬羅曼史！「討厭夏天的女人」VS「每天等待夏天的男人」

《最後的夏天》崔成恩、李宰旭海報

【文/少女心文室】一轉眼進入10月份，不少11月新劇展開宣傳！11月即將上線一檔青春羅曼史《最後的夏天》，近期該劇陸續公開劇照、海報、預告等內容！該劇由李宰旭、崔成恩(崔聖恩)、金建宇主演，由《Missing：他們存在過2》、《篡位》導演閔延洪執導、《第六感之吻》編劇全有利創作劇本，該劇講述時隔2年重逢的「討厭夏天的女女人」和「每天等待夏天的男人」間羅曼史！台灣由friDay影音11/1起每週六、日22:30獨家上線首播！

🍿《最後的夏天》韓劇線上看

播出平台：friDay影音

開播時間：11/1起

更新時間：每週六、日22:30獨家上線首播

集數：共12集

《最後的夏天》崔成恩、李宰旭劇照

《最後的夏天》由李宰旭、崔成恩、金建宇主演，劇情講述兒時好友在成年後重逢，並在揭開與初戀有關的隱藏真相時，重新面對彼此的感情與過去的傷痛。劇中有一個關鍵設定是：主角每年夏天只停留 21 天，夏天成為他和其他角色之間情感與記憶交錯的舞臺。故事也涉及建築元素（室內設計、建築工作等）作為背景，帶有象徵意涵與敘事功能。兩年前的一場「事件」是轉捩點，影響男女主角之間的關係，並在他們重逢後引發衝突與真相！

《最後的夏天》李宰旭、崔成恩海報

26歲李宰旭出道以來演出眾多令人印象深刻角色，包括《請輸入檢索詞WWW》、《偶然發現的一天》、《還魂》系列、《死期將至》、《篡位》等大量作品讓他人氣水漲船高！李宰旭今年先以古裝劇《吞金》回歸，下半年新劇《最後的夏天》則在11月首播！李宰旭在《最後的夏天》一飾兩角「白道河/白道英」雙胞胎角色，兄弟倆在父母離異後分開成長，弟弟道河跟隨母親移居美國，道河每年夏天都會回韓國居住 21 天，並與女主角產生羈絆，道河長大後成為建築事務所所長兼設計師，每天都在等待夏天。道英則是道河的雙胞胎哥哥，道河留在韓國與父親同住，「雙胞胎」角色設定讓觀眾相當好奇李宰旭如何詮釋！

《最後的夏天》李宰旭劇照

26歲崔成恩2021年在JTBC電視劇《怪物》以成熟的演技被稱為「怪物新人」，2022年首次主演Netflix原創劇集《魔幻之音》及電影《紳探追緝令》，2024年則搭檔宋仲基主演Netflix電影《路基完》！崔成恩在最新作《最後的夏天》飾演「宋夏京」她從小與道河是夏日鄰居，兩人時常一起度過難忘的夏季，她對道河河也有著暗戀的心意，成年後夏京成為建築職等7級的公務員，當她發現與雙胞胎之間過去的「事件」後，感情與信任受到挑戰，而同時可能因為也是那起事件，讓她開始討厭夏天。因此讓人相當好奇，崔成恩與雙胞胎李宰旭在那些有關夏天的日子，究竟發生了什麼事呢？

《最後的夏天》崔成恩劇照

