《最後紀元》推付費職業DLC毀募資承諾，玩家Steam刷負評勸人玩《流亡暗道》

曾在玩家之間掀起風潮，甚至因為《流亡暗道2》剛推出時的更新問題，讓不少玩家都推薦獨立團隊開發的動作 RPG《Last Epoch》（最後紀元）。然而近日，開發商 Eleventh Hour Games 最近宣布，將在未來的免費大更新「Orobyss」中推出全新的「Paradox Classes」職業，其中這些新職業將以「付費 DLC」的方式販售。卻沒想到消息公開後，馬上在社群引起憤怒。

遊戲將迎來大量新內容，並且登上 PS5。（圖源：Last Epoch）

玩家會如此不滿，是因為開發團隊曾在早期的 Kickstarter 募資頁面中明確承諾：「玩家只需一次性付費，即可解鎖所有遊戲內容」，並保證未來除了外觀以外，不會有任何涉及遊戲強度的付費要素。如今推出付費職業 DLC 被社群視為公然毀約，背棄了當初支持這款遊戲誕生的核心玩家。

雖然僅有新職業需要付費，其餘更新的內容全部免費，但這種玩弄文字遊戲的說法讓玩家更生氣。許多玩家將矛頭指向今年 7 月收購該工作室的韓國發行商 Krafton，認為是其介入導致了營運方針的改變。目前 Steam 商店頁面已經遭到大量的負評轟炸，玩家痛批開發商：「出賣靈魂」、「吃相難看」，認為這種將新的強力職業鎖在付費牆後的做法，讓這款曾經主打公平的買斷制遊戲變質為「Pay to Win」產品，目前最近 30 天評價已經掉到大多負評。

憤怒的玩家在評論區中宣洩不滿，更頻繁提到競爭對手《流亡黯道》。有評論指出，《流亡黯道》多年來堅持只販售倉庫頁與外觀，所有賽季內容與新技能皆為免費，相比之下《Last Epoch》直接毀掉承諾，老玩家直接在負評中呼籲想入坑的新手：「不如去玩 POE」。

其實在今年 10 月時，工作室創辦人 Judd Cobler 就曾經暗示過 DLC 收費的可能性，因為他提到雖然遊戲採取買斷+內購商城賣外觀的方式，但前 3 個賽季都沒有獲利，即便是受到好評和吸引大量人潮的第 2 賽季也是如此，單純的販售外觀無法支撐開發成本，所以他們也在找其他增加獲利的最好方式。