《有用的鬼》／女鬼附身吸塵器揭歷史創傷 「鬼是已經死去，卻不願真正死去的人」
泰國電影《有用的鬼》榮獲坎城影展「國際影評人周」最佳影片，驚豔國際影壇，劇情以女鬼附身在吸塵器上展開，為了與丈夫捍衛跨越生死的愛情，她努力證明自己是「有用的鬼」，卻意外捲入國家等級的神祕事件。
導演林金偉先前在坎城影展獲獎表示：「我想把這個獎獻給泰國所有的鬼魂。」他提到本片主要意圖之一，是談論如何面對過去的不公不義，「有太多人受苦、被懲罰、被消失。」意指泰國動盪的政治歷史，包含軍事政變以及鎮壓行動，「試圖挖出那些被審查或被壓下來的事物，是對抗威權的一種方式，歷史就是其中一個戰場。」
導演林金偉的首部長片
現年38歲的林金偉從小在曼谷的泰籍華人家庭長大，熱愛電影的父親經營小生意。但當時對林金偉影響最大的不是電影，而是遊戲《Final Fantasy VII》，他被遊戲故事情節深深吸引，甚至會強迫父母聽他說完整個故事，讓他第一次體會到了說故事的力量和樂趣。
進入高中後，林金偉對講故事的熱愛從遊戲擴展到了寫作，開始夢想成為一名作家，每天讀一到兩本書，沒事也會翻看父親的電影雜誌，並在恰圖恰市集的DVD店挖寶。之後他在朱拉隆功大學主修電影，拍攝多部短片後，他以《Red Aninsri; Or, Tiptoeing on the Still Trembling Berlin Wall》獲得國際影壇認可，在2020年獲得盧卡諾影展青年評審團獎，《有用的鬼》則是他的首部長片。
泰國軍方政變激發劇本創作
2014年泰國軍方發動政變，逮捕批評者，並施壓新聞機構進行審查，林金偉2017年開始撰寫《有用的鬼》劇本，片中控制記憶與心智的劇情，源自軍政府統治下的一大舉措——摧毀紀念1932年暹羅立憲革命的紀念物，該革命推翻了國王專制統治，開啟泰國的君主立憲制。林金偉表示，片中紀念物的毀壞會產生灰塵，這呼應了泰國持續不斷的空氣汙染，灰塵同時也象徵「無權、無聲的人們」。
直到2020年疫情期間，林金偉才完成初版劇本，當時由年輕人主導的民主運動已走上街頭，要求罷免前軍政府領導人、後來的總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha），並打破禁忌，前所未有地呼籲改革泰國的君主制度，那些以往不能說的話，都被說出口了。
所以林金偉一度認為，既然年輕世代已如此敢於發聲，他的電影會不會顯得過時？諷刺的是，過去幾年這些言論自由又被逆轉，他說：「突然間，它不再那麼過時了。」許多抗議領袖如今身陷牢獄、面臨指控或流亡海外。
片中「鬼」的含義
想到泰國鬼片，肯定是《鬼影》、《薩滿》、《鬼聲泣》等嚇人題材，《有用的鬼》非恐怖片，但它的恐怖是藉由鬼魂反映了社會結構、集體恐懼以及人們試圖從歷史和記憶中隱藏甚至抹去的事物，林金偉認為：「鬼，就是那些已經死去卻不願意真正死去的人。意思是說，人死了之後本該消失、留在過去，但鬼卻回到現在。因此，鬼是一種橫跨兩個界線的存在，同時屬於過去與現在。」
片中女主角附身在吸塵器，上頭有光圈流動，彷彿真有靈魂。林金偉也分享，後來才發現吸塵器中間還有一個按鈕，「可能是人類的心理吧，會試著從物體中找到臉部的某種模式，但我們一開始沒想到這點，只是覺得很幸運，中央那道光有點像眼睛，拍攝時我們會盡量讓這個燈亮著，讓觀眾感覺這個物體好像有在『看』。」吸塵器附有輪子，也可以透過遙控方式移動，管子則會透過工作人員穿著綠幕衣動操縱。
選角囊括當紅演員和台北電影節影帝
選角最難的部分，一位是跨性別學者，Wisarut Homhuan是第一位試鏡的人，林金偉認為他就是最好的人選，現實中他可是位知名的TikTok網紅。
另一位則是男主角的母親，演員為泰國知名演員「Um」Apasiri Nitibhon，這角色困難的地方在於需要有面無表情的幽默感，導演表示：「那一代的演員並沒有受過這種類型喜劇的訓練，Um來工作坊時也很驚訝，不知道這種角色應該怎麼演。她原本腦子裡想的是那種大吼大叫的喜劇方式，但我們告訴她不是這樣，我們覺得需要找到一種與劇本相契合的表演方式。」
黛薇卡霍內（Davika Hoorne，Mai）演過多部熱門電視劇以及電影《淒厲人妻》，高人氣的她當時聽聞「吸塵器女鬼」的角色設定後深感興趣，主動提出試鏡。導演林金偉透露：「像Mai這樣在事業巔峰的演員願意投入獨立電影是非常難得的事，非常期待觀眾看到她全新的突破。」Mai也曾表示，這個瘋狂離奇的角色實現了她的心願，就是在主演熱門電視劇十年後，再次回到大銀幕，「我想再一次感覺自己是活著的」。
男主角威紹特漢莫拉（Witsarut Himmarat，Most）因泰劇《天生一對》走紅，《有用的鬼》是他首部擔綱男主角的電影，片中他沉浸在喪妻之痛中，後來發現妻子被吸塵器附身，不顧母親反對堅持和吸塵器相愛。
萬洛隆甘迦對台灣觀眾來說應該相當熟悉，他曾以《白衣蒼狗》成為金馬獎史上首位入圍演員獎項的泰國演員，也是台北電影節史上首位外籍影帝。此次他在《有用的鬼》展現細膩內斂演技描繪同性情感，還有堪稱從影以來最大尺度的親密戲。
先前在高雄電影節，萬洛隆甘迦受訪時表示，激烈床戲對他而言完全不是問題，「從影十幾年，我一直在等一部電影和不一樣的劇本，終於等到我沒看過且很期待的角色，我完全不知道有多少人試鏡，也不知道我在導演心中排名第幾，但就算最後沒被選上，我會再去找導演拜託他讓我演出這部片。」導演林金偉補充，一看到萬洛的試鏡影片就決定讓他參演，「根本不用他來拜託我，我一看就知道是他。」
代表泰國參戰奧斯卡卻喪失資格
本片原本代表泰國角逐奧斯卡最佳國際影片，沒想到喪失資格，製片公司185 Films日前在聲明中解釋，問題發生在國際發行商與負責向美國影藝學院提交資料的代表之間，因溝通協調失誤，導致遞交內容不完整，使《有用的鬼》錯失評選資格。相關單位發現問題後，立即向影藝學院說明並要求覆核，但影藝學院最終決定仍維持原判。185 Films尊重結果，最後向泰國電影界及所有支持者致歉。
短評
《有用的鬼》是一部奇幻荒誕卻又飽含社會批判深度的電影，善用「鬼魂附身家電」這個超現實設定，把家庭悲劇、空氣汙染、工人階級命運與國家歷史包裹起來，轉化為一場關於記憶、正義與存在價值的寓言。電影裡的「鬼魂」並非驚悚元素，而是對被遺忘者的呼喚。本片不時荒謬令人噴笑，也不忘悼念著那些消失和被消失的人，更敲響警鐘，記憶與公義該如何被延續？
