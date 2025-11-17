《東京卍復仇者》日本體驗展首登台灣！高雄場預售票11月24日開賣限定特典公開

眾多東卍迷引頸期盼的《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台灣首展，即將於12/27在高雄夢時代購物中心開展，並於2026/1/17於新光三越台北信義新天地A11舉行第二場展覽。首先登場的高雄場預售票將於11/24開賣，推出以2種展覽主視覺為設計的限定特典，以華麗彩色主視覺呈現的壓克力板畫及燙金圖卡，另一種以俐落印象的黑白主視覺設計的壓克力板畫及燙銀圖卡，兩種不同風格的「東卍」魅力，絕對值得每位粉絲珍藏，限定票數量有限售完為止。台北場預售票資訊將於12月上旬公開，敬請期待。

（來源：曼迪傳播官方提供）

「東卍展」限量套票11/24登場，專屬台灣精緻特典，粉絲必收！

眾多東卍迷引頸期盼的《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台灣首展，即將於12/27在高雄夢時代購物中心開展，並於2026/1/17於新光三越台北信義新天地A11舉行第二場展覽。首先登場的高雄場預售票將於11/24開賣，推出以2種展覽主視覺為設計的限定特典，以華麗彩色主視覺呈現的壓克力板畫及燙金圖卡，另一種以俐落印象的黑白主視覺設計的壓克力板畫及燙銀圖卡，兩種不同風格的「東卍」魅力，絕對值得每位粉絲珍藏，限定票數量有限售完為止。台北場預售票資訊將於12月上旬公開，敬請期待。

限定套票A特典：彩色壓克力板畫+彩圖燙金圖卡（來源：曼迪傳播官方提供）

限定套票B特典：黑白壓克力板畫+黑白燙銀圖卡（來源：曼迪傳播官方提供）

高雄場預售票辦法（來源：曼迪傳播官方提供）

在《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》中，將呈現漫畫中重要的各個時刻，包含超過百件的複製原畫、等身立體模型、武稻和麥基的豪華等身服裝、三面大型畫面成的劇場、以及更多令人讚嘆的展出內容，每位參觀者更可獲得入場好禮，高雄場將推出日本原裝進口角色貼紙，全13款隨機贈送。

高雄場限定入場禮：日本原裝進口角色貼紙 (13款隨機)（來源：曼迪傳播官方提供）

《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台北場預售票資訊將於12月上旬公開，展覽採預約入場制，更多展覽資訊請密切鎖定曼迪傳播官方公告。

《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》

【高雄場】

展覽時間：2025.12.27(SAT) ~ 2026.02.22(SUN)

展覽地點：高雄夢時代購物中心8F時代會館

【台北場】

展覽時間：2026.01.17(SAT) ~ 2026.03.08(SUN)

展覽地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場

－

