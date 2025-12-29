《東京卍復仇者 最後的世界線》台灣首展高雄登場，展覽限定商品、特典搶先看

《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台灣首展即將於12/27在高雄登場，曼迪傳播不僅與日方爭取日本特展商品來台，更推出豐富台版展覽專屬商品，全面現貨到場，滿額千元贈送以主視覺設計的台灣展覽特製橫式大紙袋，兼具實用與收藏價值！更有台灣首度推出的《東京卍復仇者展》Café stand，品嚐輕食再加贈角色特典。精采展覽內容及主題企劃，將帶給讓全台粉絲最棒的「東卍」紀念！

（來源：曼迪傳播官方提供）

高雄場「Mikey Mart」帶來豐富的特展商品，首推日本展特別推出的金銀版圖錄，金版圖錄收錄高畫質插畫、展覽原畫、X(原Twitter)插圖、漫畫分鏡稿等，而銀版圖錄收錄特展完整記錄照片、角色資料、最終章構想，及和久井老師給粉絲的訊息等，兩本圖錄可說是《東卍》的歷史，粉絲絕對不能錯過。

日版圖錄(金、銀).（來源：曼迪傳播官方提供）

日版壓克力立牌（來源：曼迪傳播官方提供）

而台灣展更首賣帥氣的壓克力鑰匙圈、T恤、多種設計胸章、不鏽鋼保溫隨行杯、帆布小提袋、壓克力票卡夾、冷燙色紙等等，超過百樣商品任你選擇！於「Mikey Mart」消費滿額千元，還能把以主視覺帥氣角色們設計橫式大紙袋帶回家，沿途對外宣告屬於你的《東卍》魂！

小午安枕（來源：曼迪傳播官方提供）

於Mikey_Mart單筆消費滿1000元贈送台灣特展橫式大紙袋（來源：曼迪傳播官方提供）

帆布小提袋（來源：曼迪傳播官方提供）

來場的粉絲們還可以到Café stand購買展覽限定特製餐點，5款冷泡茶使用精緻印刷玻璃瓶裝，不僅瓶身設計帥氣時尚，還能重複使用，購買即贈隨機款角色杯墊。另有以展覽主視覺設計盒身的綜合手工餅乾，買就送隨機款彩鑽明信片。

冷泡茶贈送隨機角色杯墊（來源：曼迪傳播官方提供）

綜合手工餅乾贈送隨機彩鑽明信片（來源：曼迪傳播官方提供）

《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》高雄場門票熱賣中，限定套票搭配2種展覽主視覺為設計的限定特典，以華麗彩色主視覺呈現的壓克力板畫及燙金圖卡，以及俐落印象的黑白主視覺設計的壓克力板畫及燙銀圖卡，兩種不同風格的「東卍」魅力，絕對值得每位粉絲珍藏，限定票數量有限售完為止，入場再送「日本原裝進口角色貼紙」，參觀前請先預約入場，更多展覽及商品情報，請注意曼迪傳播官方公告。

限定套票A特典：彩色壓克力板畫+彩圖燙金圖卡（來源：曼迪傳播官方提供）

高雄場限定入場禮：日本原裝進口角色貼紙_(13款隨機)（來源：曼迪傳播官方提供）

限定套票B特典：黑白壓克力板畫+黑白燙銀圖卡（來源：曼迪傳播官方提供）

◈展覽精選商品◈ (更多商品情報將陸續公開)

日版燙金撲克牌（來源：曼迪傳播官方提供）

日版貼紙全收藏套組（來源：曼迪傳播官方提供）

日版掛軸_(全11款)（來源：曼迪傳播官方提供）

銀面胸章(13款隨機)（來源：曼迪傳播官方提供）

拼圖-1000片（來源：曼迪傳播官方提供）

T恤（來源：曼迪傳播官方提供）《東京卍復仇者》台灣首展（來源：曼迪傳播官方提供）

冷燙色紙(6款隨機)（來源：曼迪傳播官方提供）

壓克力鑰匙圈（來源：曼迪傳播官方提供）

流沙壓克力磚（來源：曼迪傳播官方提供）

不鏽鋼保溫隨行杯（來源：曼迪傳播官方提供）

壓克力票卡夾（來源：曼迪傳播官方提供）

水玉光胸章(6款隨機)（來源：曼迪傳播官方提供）

《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》

【高雄場】

展覽時間：2025.12.27(SAT) ~ 2026.02.22(SUN)

展覽地點：高雄夢時代購物中心8F時代會館

