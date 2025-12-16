《東京復仇者》人氣聲優林勇與福西勝也見面會圓滿落幕，演唱片段與現場花絮曝光

古德文創與日本知名聲優事務所 KEN PRODUCTION（賢プロダクション）共同舉辦的「GCC X KP 1st Voyage in Taipei」聲優見面會，已於2025 年12 月13 日（六）在台北花漾展演空間 HANASPACE 圓滿落幕。本次活動特別邀請在人氣動畫《東京復仇者》中深受粉絲喜愛的兩位人氣聲優──林勇與福西勝也首次合體來台。

兩人現場演唱（來源：古德文創官方提供）

兩人不僅對台灣的麻辣火鍋留下深刻印象，也在活動中分享了許多配音工作背後的寶貴經驗。林勇於Mini Live 環節熱唱多首所屬樂團「SCREEN mode」的人氣金曲，並在安可環節與福西勝也共同帶來首次海外公開的現場合唱演出。兩人更秀出為此次來台特別練習的中文，讓現場粉絲驚喜連連。

本次「GCC X KP 1st Voyage in Taipei」聲優見面會在溫馨而熱烈的氛圍中圓滿落幕。活動當天，林勇與福西勝也以滿滿元氣回饋現場粉絲，從問答互動、舞台演出到會後簽名時光，始終展現高度親和力，讓現場氣氛持續升溫。兩位聲優對台灣粉絲的投入程度與語言理解能力皆留下深刻印象。更有粉絲攜帶與作品相關的珍藏周邊前來參與，讓林勇當場露出驚喜神情，笑著表示自己家中也收藏了相同的物品，瞬間拉近了與粉絲之間的距離。

活動過程中，兩位聲優也分享了許多關於台灣的第一手印象與私下趣談。林勇回憶起過往來台的經驗，談到曾造訪九份卻遇上大雨，笑說這次希望能再找機會前往，看看沒有下雨的九份風景。相較之下，福西勝也此次為首次來台，對於台灣街頭多彩而熱鬧的氛圍留下深刻印象。兩人也趁空檔品嚐了麻辣火鍋，不僅直呼美味，更對火鍋與冰淇淋交錯享用的獨特吃法感到新鮮有趣，引發現場笑聲不斷。

訪談互動（來源：古德文創官方提供）

多才多藝的林勇，不僅是聲優更是樂團主唱，本次也難得分享了平常開嗓和保養喉嚨的小撇步，讓粉絲看到他平常只有在工作時才能看到的專業模樣。以《怪獸8號》主角日比野卡夫卡為人所知的福西勝也，則是分享了自己與角色相似的性格特質，兩人皆屬於相當坦率的類型，會毫不保留地將內心情感表達出來。這份直率與真誠，也成為他演繹角色時的重要核心之一，引起現場粉絲強烈共鳴。

除了互動分享，活動中的特別驚喜環節同樣引發全場高潮。主辦單位準備了兩位聲優於當日拍攝的拍立得作為抽獎禮物，並邀請林勇與福西勝也親自抽出幸運觀眾，現場驚呼聲此起彼落。隨後登場的演唱環節更是讓粉絲直呼值回票價，林勇帶來包括所屬樂團 SCREEN mode 的多首代表歌曲，如《無彩限的幻影世界》片頭曲〈Naked Dive〉、《鋼彈創鬥者 TRY》片尾曲〈Amazing The World〉、〈陽だまり〉以及《文豪 Stray Dogs》第四季片頭曲〈TRUE STORY〉等。壓軸安可則由兩人合唱 KP★Boys 的〈MY WAY〉，為活動畫下完美句點。

其中，〈陽だまり〉為林勇與同屬 KEN PRODUCTION 事務所後輩畠中祐的合作曲。林勇笑稱希望未來有機會能與畠中祐再度造訪台灣，立刻引來粉絲熱烈掌聲回應。

林勇（來源：古德文創官方提供）

福西勝也（來源：古德文創官方提供）

活動最後，在粉絲簽名會的溫暖氛圍中順利落幕。兩位聲優一一為粉絲親筆簽名與交流，不少粉絲也把握機會分享自己對角色的感想與支持心意，讓這份跨越語言與距離的感動，為本次活動畫上最完美的句點。古德文創表示，未來將延續與 KEN PRODUCTION 的合作情誼，持續帶來更多聲優見面會與相關企劃，進一步深化台日動畫與聲優文化的交流，敬請期待。

