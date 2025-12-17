《柏德之王3》開發商新作用AI？爭議延燒...執行長緊急解釋：僅參考用途
上週結束的 TGA 2025 上，知名開發商 Larian Studios 公開了《神諭》（Divinity）系列的全新作品手部宣傳動畫，引起喜歡該系列的老玩家們歡呼。然而卻因為一篇 Larian 執行長的訪問，確認團隊有使用「生成式 AI」輔助，引發社群爭議。有不少玩家或自稱開發者的人對此反應激烈，揚言抵制不尊重創作者的公司，擔心 AI 將取代藝術家的創作空間。這些爭議迅速延燒，也讓 Larian 執行長本人，以及《柏德之門3》副製作人出面解釋：「遊戲中不會有 AI 生成的內容，也不會有配音員被 AI 取代」
事件起因是在 TGA 2025 前，外媒 Bloomberg 訪問了 Larian 執行長 Swen Vincke，並提到團隊內部一直在大力推動生成式 AI 使用，但也強調開發中的《神諭》內並不會使用任何 AI 生成的內容，所有的一切都是人類演員完成、也是團隊成員親自撰寫，只是會使用 AI 工具協助靈感發想、充實簡報、推動概念藝術、佔位用的暫時性文字...等。
卻沒想到訪問內容在網路上引起爭議。針對社群的聲音，Vincke 迅速在 X（前推特）上回應。他強調，團隊沒有像是訪問說的「大力推動」，也不會用 AI 取代概念美術師，公司內部仍不斷在招募新的成員，並解釋：「我當時回答說我們使用它來探索事物。我從來沒說我們使用它來開發概念藝術。概念藝術由藝術家親手完成，他們確實是世界級的水準。我們是使用 AI 工具來當參考資料，像是使用 Google 或美術畫冊一樣。在非常早期的構思階段，用它作為整體構圖的粗略輪廓，接著使用原創的概念美術取代。」Vincke 也認為利用這些工具進行實驗，能讓他們的工作更加輕鬆。
此外，《神諭》系列和《柏德之門3》的副製作人 Burhan Zamri，也提到在配音領域，假如將所謂「不重要的台詞」交由 AI 處理，就會剝奪新進配音員磨練與展示才華的寶貴機會。他以《柏德之門 3》中飾演「影心」的 Jennifer English 為例，強調每一位偉大的配音員都是從小角色起步的，才能提升面對更大的挑戰。
其他人也在看
《波斯王子之重生者》登上Switch平台，針對手持與混合遊玩模式進行最佳化
Ubisoft 與 Evil Empire 工作室今日宣布，廣獲好評的 2D 動作平台 Roguelite 遊戲《波斯王子之重生者》，現已於 Nintendo Switch 和 Switch 2 平台推出。本作繼先前於 Ubisoft+、PC、Xbox Series X|S 及PlayStation5 平台推出並大獲好評之後，現在又於 Nintendo 平台登場，為其多平台發行開啟了新篇章。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
狗狗低吠不一定在生氣！判斷牠想表達的先從「這三點」看起
火報記者 張舜傑/報導 許多人一聽到狗狗低吠，就直覺認為牠在生氣或警告，但其實不一定如此。低吠聲背後，可能藏著 …火報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
收賄助加速請款 信義鄉公所技士二審仍判3年10月
（中央社記者蘇木春台中17日電）南投縣信義鄉公所廖姓技士，2年前向營造公司收取新台幣20萬餘元賄賂，協助加速審核請款作業，一審被依貪污罪判處3年10月徒刑，經上訴台中高分院，二審今天宣判駁回，可上訴。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
Steam囤積症救星？這款遊戲把你「買了沒玩」的收藏全變成怪物！
對於許多 Steam 玩家來說，趁著特賣便宜的折扣，經常會大量購買遊戲在收藏庫中，想著「總有一天會玩」，但卻在接下來幾年碰都沒碰過，單純的「喜+1」，這基本上已經成為一種常態。如今，一款名為《Game Quest: The Backlog Battler》遊戲上架 Steam，利用這有趣的現象，把玩家閒置的遊戲變成了必須對抗的敵人。這款遊戲，核心概念就圍繞著玩家那些「買了卻沒玩」的遊戲展開，想要用這種幽默的方式解決玩家的「囤積症」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
NBA》交易傳聞滿天飛竟來自經紀人放消息 美媒：字母哥很不舒服
公鹿一哥「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前傳出不滿球隊現況，可能會喊「賣我」求去，不過NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）指出，「字母哥」對這些傳聞感到不舒服，甚至消息還是從他經紀人放出。公鹿本季戰績目前取得11勝16敗，排名東區第10位，並不算是太出色，但「字母哥」本季仍有場均28.9分、10.1籃板、6.9助攻以及1.1抄截、1.2阻攻的亮眼數據表現。然而，安戴托昆波先前卻不斷出現「吹密」風波，讓整個聯盟的交易傳聞滿天飛，海恩斯則指出，他在日前和安戴托昆波談到目前狀態時，安戴托昆波表示對於相關交易傳聞其實感到很不舒服，也透露這些消息並非從他本人口中傳出，而是經紀人方面透露。安戴托昆波也重申，「自己無法控制球團管理層要做什麼，或是經紀人要說什麼。」對於公鹿後續動作，《The Athletic》記者艾瑞克（Eric Nehm）指出，公鹿本賽季的計畫，是要在季中交易截止日前繼續補強，而非推倒重建，國王明星後衛拉文（Zach LaVine）是目標之一。此外，《The Ringer》記者洛爾（Zach Lowe）也出面指出，公鹿目前沒有要交易「麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 6
中華電首度合作Disney+ 力求眼球經濟極大化
（中央社記者江明晏台北17日電）中華電信今天宣布，首度與迪士尼合作，聯手推出Disney+行動、寬頻影視方案，是否進一步合作有待觀察，此舉顯示電信業者進軍OTT市場，除了以本土業者之姿經營自有平台，也積極擴大與國際OTT平台的結盟，力求眼球經濟極大化。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《空洞騎士：絲綢之歌》銷量破700萬套！大型DLC明年免費啟航！_電玩宅速配20251217
Team Cherry又想讓大家戴上小丑鼻子嗎？今年9月發行的《空洞騎士：絲綢之歌》距離前作長達8年，而且《絲綢之歌》原本是打算以DLC的形式上架，沒想到內容越做越大，在2019年的時候正式宣佈改採獨立發行，但這一等就讓大家等到2025年。 遊戲上架至今三個月已經賣破700萬套，而且這個數字還不包含透過Xbox Game Pass遊玩的數百萬名玩家。Team Cherry在發佈這個好消息的同時，也宣佈將在明年推出以航海為主題的《悲痛之海》大型DLC，居然還是免費的！328台幣的佛心價格居然還能玩到免費DLC，真是太划算了。不過這個情節似曾相似，不知道會不會DLC越做越大，又變成要等上好幾年的獨立作品呢？明年我們就知道囉。 （C）Team Cherry電玩宅速配 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《快打旋風6》TOPANGA亞洲邀請賽12月27日開打，十大職業高手齊聚展開精采對決
從電競比賽剛萌芽時，於日本就積極進行職業選手管理、直播與舉辦電競賽事的「TOPANGA」，將在2025年12月27日邀請亞洲《Street Fighter 6》職業選手Oil king、LeShar、Zhen、NL、Vxbao、Tokido、Mago、Fuudo、Gachikun、Bonchan等十位，共同角逐「Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special」冠軍頭銜。一場由Street Fighter職業高手在2025年底帶來的遊戲盛典，定會為玩家們帶來震撼感官的格鬥風暴。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
保時捷電動車平台戰略轉向 718電動平台將重新設計以支援燃油引擎
保時捷在2022年曾宣布，將在本世紀末推出Boxster和Cayman的純電動替代車型，但由於電動車市場的普及速度不如預期，特別是在跑車細分市場，買家對傳統燃油引擎的需求依然強勁。有鑑於此，保時捷似乎正在調整其電氣化策略。外媒報導指出，保時捷正在重新設計原本專為電動車打造的718車系平台，使其能夠相容並容納傳統的燃油引擎，這項決定突顯了保時捷對市場現實的務實回應。保時捷正在重新設計原本專為電動車打造的718車系平台，使其能夠相容並容納傳統的燃油引擎。根據外媒的報導，Porsche計畫將重新工程化電動718車系所使用的PPE Sport平台，使其能夠支援燃油動力。這並非保時捷首次進行類似的戰略調整，在此之前，該公司旗下原本應是純電設計的三排旗艦SUV，也因爲相同原因被重新設計以適應燃油引擎。雖然這種將純電平台改造成燃油車平台的做法必然涉及技術上的妥協，並且需要投入不小的成本，但保時捷顯然經過計算，認為這比從頭開發一個全新的燃油引擎平台更具成本效益。 這其實也是對歐盟市場新規的巧妙回應，舊款982世代的Boxster和Cayman由於未能符合歐盟最新的《GSR通用安全法規》中關於網路安全的Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《通網股》Disney+電信通路解鎖 中華電加入、台灣大獨家時代結束
【時報記者王逸芯台北報導】國際串流平台Disney+持續深化台灣市場布局，電信通路合作版圖再度擴大。中華電（2412）今（17）日宣布攜手迪士尼，推出涵蓋行動、寬頻與影視服務的Disney+整合方案。Disney+過去曾在台灣與台灣大（3045）合作推出電信綁約方案，此次再加入中華電作為合作夥伴，顯示其在台灣市場持續擴展電信通路布局，以提升用戶觸及率與訂閱滲透率。 中華電指出，此次合作針對申辦精采5G方案，或HiNet光世代「速在必行」、MOD「家速方案」的指定用戶，提供Disney+高級方案加購優惠，首年月付費用折算後低於原價75折（原價每月335元）。此外，既有中華電用戶若訂閱Hami Video電視運動館或影劇館+，並搭配Disney+高級方案，合約期間最高可年省逾2,000元。 中華電表示，將持續深化與國際影視平台合作，擴大影視內容選擇，提升用戶整體使用價值。目前行動用戶申辦精采5G方案、主資費月繳999元以上，即可享5G行動網路並加購每月249元的Disney+高級方案；寬頻用戶新申請、升速或續約HiNet光世代「速在必行」、MOD「家速方案」300M以上雙向高速頻寬，同樣可時報資訊 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
小米推 MiMo-V2-Flash 開源混合專家模型，效能媲美 DeepSeek V3.2
小米今日推出了自己最新版的混合專家（MoE）開源模型 MiMo-V2-Flash，主打效率設計和極致 CP 值。Yahoo Tech ・ 5 小時前 ・ 發起對話
科技搶飯碗 陸四成Z世代青年「AI焦慮症」
93%的Z世代每週使用兩種以上AI工具，卻有四成人出現「AI焦慮」！北京大學生薛俊杰和劉博文分享，AI讓他們的工作效率大幅提升，但也擔心跟不上AI發展而被淘汰，或過度依賴AI而喪失批判性思考能力。面對AI快速發展的挑戰，這些即將占全球四分之一勞動力的Z世代正努力尋求與AI共存之道，學習如何善用AI來保持自身競爭力。TVBS新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
精靈感沒了！張韶涵換造型遭虧「坐月子阿姨」 網：裁員裁到大動脈
實力派歌手張韶涵近期舉辦「覓光」巡迴演唱會，過去被粉絲大讚精靈感十足的造型，因為髮型師換了人，從汕頭場開始展現不同的設計，卻被粉絲嫌棄，直呼變成「坐月子阿姨」，猛虧「張韶涵裁員裁到大動脈」，希望她找回原團隊。太報 ・ 2 小時前 ・ 7
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 47
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 小時前 ・ 2
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 57
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 5
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 30
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前 ・ 110