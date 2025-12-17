《柏德之王3》開發商新作用AI？爭議延燒...執行長緊急解釋：僅參考用途

上週結束的 TGA 2025 上，知名開發商 Larian Studios 公開了《神諭》（Divinity）系列的全新作品手部宣傳動畫，引起喜歡該系列的老玩家們歡呼。然而卻因為一篇 Larian 執行長的訪問，確認團隊有使用「生成式 AI」輔助，引發社群爭議。有不少玩家或自稱開發者的人對此反應激烈，揚言抵制不尊重創作者的公司，擔心 AI 將取代藝術家的創作空間。這些爭議迅速延燒，也讓 Larian 執行長本人，以及《柏德之門3》副製作人出面解釋：「遊戲中不會有 AI 生成的內容，也不會有配音員被 AI 取代」

因為 AI 而引起爭議。（圖源：Divinity）

事件起因是在 TGA 2025 前，外媒 Bloomberg 訪問了 Larian 執行長 Swen Vincke，並提到團隊內部一直在大力推動生成式 AI 使用，但也強調開發中的《神諭》內並不會使用任何 AI 生成的內容，所有的一切都是人類演員完成、也是團隊成員親自撰寫，只是會使用 AI 工具協助靈感發想、充實簡報、推動概念藝術、佔位用的暫時性文字...等。

卻沒想到訪問內容在網路上引起爭議。針對社群的聲音，Vincke 迅速在 X（前推特）上回應。他強調，團隊沒有像是訪問說的「大力推動」，也不會用 AI 取代概念美術師，公司內部仍不斷在招募新的成員，並解釋：「我當時回答說我們使用它來探索事物。我從來沒說我們使用它來開發概念藝術。概念藝術由藝術家親手完成，他們確實是世界級的水準。我們是使用 AI 工具來當參考資料，像是使用 Google 或美術畫冊一樣。在非常早期的構思階段，用它作為整體構圖的粗略輪廓，接著使用原創的概念美術取代。」Vincke 也認為利用這些工具進行實驗，能讓他們的工作更加輕鬆。

此外，《神諭》系列和《柏德之門3》的副製作人 Burhan Zamri，也提到在配音領域，假如將所謂「不重要的台詞」交由 AI 處理，就會剝奪新進配音員磨練與展示才華的寶貴機會。他以《柏德之門 3》中飾演「影心」的 Jennifer English 為例，強調每一位偉大的配音員都是從小角色起步的，才能提升面對更大的挑戰。