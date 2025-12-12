《柏德之門3》工作室《神諭 Divinity》新作預告超獵奇！詭異新力量正在覺醒

由曾製作《柏德之門3》的拉瑞安工作室新作在 TGA 2025 遊戲大獎公開，《神諭 Divinity》新系列作品不過似乎尚未有新代或標題定名，眾神沉默不語，里維隆血流成河，新的力量正在覺醒。

《神諭 Divinity》新系列作品預告正式在 TGA 遊戲大獎公開，但只有《神諭 Divinity》標題並沒有更詳細的資訊，預告影片中可以看到遭受審判的人、享樂淫靡的觀賞居民，而罪惡傾洩而出，化成醜惡之樹，里維隆（Rivellon）血流成河。

《神諭 Divinity》新作預告公開（圖源：拉瑞安工作室）

《神諭 Divinity》新作（圖源：拉瑞安工作室）

預告片最後形成的樹，就是 TGA 主持人先前公開的雕像正體，玩家反應看來對於拉瑞安工作室一貫的沉重故事表現相當有信心，期待更多資訊公開。