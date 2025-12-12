《柏德之門3》工作室《神諭 Divinity》新作預告超獵奇！詭異新力量正在覺醒
由曾製作《柏德之門3》的拉瑞安工作室新作在 TGA 2025 遊戲大獎公開，《神諭 Divinity》新系列作品不過似乎尚未有新代或標題定名，眾神沉默不語，里維隆血流成河，新的力量正在覺醒。
《神諭 Divinity》新系列作品預告正式在 TGA 遊戲大獎公開，但只有《神諭 Divinity》標題並沒有更詳細的資訊，預告影片中可以看到遭受審判的人、享樂淫靡的觀賞居民，而罪惡傾洩而出，化成醜惡之樹，里維隆（Rivellon）血流成河。
預告片最後形成的樹，就是 TGA 主持人先前公開的雕像正體，玩家反應看來對於拉瑞安工作室一貫的沉重故事表現相當有信心，期待更多資訊公開。
其他人也在看
桃園市民卡APP 2.0翻身獲4.2星好評 好孕專車、敬老叫車明年上線
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者曾增勳 桃園…中華日報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
美議員提禁雙重國籍法案！台美雙籍者會受影響嗎？專家分析通過可能性
[Newtalk新聞] 美國共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾(Bernie Moreno)本月1日提出名為「2025獨一國籍法案」(Exclusive Citizenship Act of 2025)的立法，要求美國公民對國家宣誓「獨一效忠」，在兩個國籍或多個國籍之間做出選擇，試圖終結雙重國籍。專家解析這一立法通過的可能性。 根據福斯新聞報導，莫雷諾出生於哥倫比亞，後來放棄了哥倫比亞國籍，他在18歲時成為了美國公民，他強調，成為美國公民是一種榮譽與特權，是時候該終結雙重國籍；莫雷諾的主張與川普對移民問題的強硬立場呼應。 資誠美國業務負責人蘇宥人表示，根據法案的內容，美國國籍應具備「單一與排他性」，任何人不得在擁有其他國家國籍的同時保留美國公民身分。如果法案最終生效，現持有雙重國籍者將獲一年過渡期，須自法案頒布日起一年內選擇保留美國或是外國國籍，並完成相應的正式程序。逾期未能完成程序者將被視為自願放棄美國國籍。 蘇宥人指出，若法案依原文通過，持有中華民國與美國國籍者需要盡快完成國籍選擇。欲保留美國國籍者，須依法放棄中華民國國籍並提交美方認可之證明文件；反之，若欲保留中華民國國籍，則須向美新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨立遊戲擊敗3A！《光與影：33號遠征隊》橫掃TGA 2025 獲年度最佳遊戲等9項大獎
2025年遊戲大獎（The Game Awards, TGA）頒獎典禮於洛杉磯Peacock Theater盛大舉行，法國獨立遊戲工作室Sandfall Interactive開發的RPG大作《光與影：33號遠征隊（Clair Obscur: Expedition 33）》成為最大贏家。該作不僅奪下最高榮譽「年度最佳遊戲（Game of the Year）」，更橫掃另外8項大獎，創下單一遊戲在TGA歷史上的輝煌紀錄，顯示獨立遊戲在與高預算3A大作的競爭中已可分庭抗禮。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
柯文哲抗告京華城案法庭公開播送裁定 遭駁回確定
（中央社記者林長順台北12日電）北院審理京華城案，依柯文哲聲請，裁定言詞辯論及裁判宣示於宣示或公告後5日內公開播送。柯文哲、沈慶京、端木正等3人不服提抗告。高院今天裁定駁回柯文哲、沈慶京的抗告確定。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
《寒霜啟示錄》合作「21Plus」，聯名餐點享七折優惠還可獲得限量虛寶
由 Century Games Pte. Ltd.推出，杰遊有限公司發行的冰雪末日生存策略手機遊戲《寒霜啟示錄》（Whiteout Survival）宣布與台灣本土知名烤雞品牌「21Plus」攜手，在全台60餘家門市聯名推出冬季限定的暖心饗宴，享受美味烤雞的溫暖擁抱與合作虛寶！台北永吉店更將舉辦四場「寒霜烤雞饗宴」，邀請領主與聯盟夥伴一起參與闖關挑戰，領取大量《寒霜啟示錄》周邊並搶先獲得新登場的溫暖可愛「寒霜小白熊」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 58
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 26
風田首度公開「新婚妻正臉」！甜蜜穿搭放閃 網狂讚：太太好美
日籍男星風田來台發展多年，在演藝事業方面早有一番成就，幽默風趣的個性也累積許多粉絲喜愛，繼8月份拋出結婚震撼彈後，近日，風田也首度公開妻子的廬山真面目，讓許多網友看了狂讚風田太太「有夠美」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 3
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 41
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 80
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 111
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 16
70kg→52kg逆天變身！MEI居然被老公叫妹仔？零復胖秘訣震撼公開！
最近 MEI 邱馨葦現身《女人我最大》節目花絮超爆笑！她說自己錄影那天穿得超減齡，結果出門前被老公阿弟吐槽一句：「今天怎麼穿得這麼像妹仔？」害她哭笑不得，又想想拿槍掃射他了。影片一出網友狂刷留言：「這女人我最大 ・ 1 天前 ・ 10
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 17
稱拒絕相信音樂「3條件」被斷聯 朱孝天：太昧良心
F4重組巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」獨缺朱孝天，8日他發布影片聲明，表示自己這段期間是因為不答應對方3個條件，從此被單方面斷聯，並點名要求「艾姐」別再潑髒水、抹黑。對此，有網友留言追問朱孝天到底是什麼條件，他則回應：「太昧良心了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
胡宇威罕見動怒痛罵航空公司 陳庭妮還原事件真相
陳庭妮表示當時胡宇威在洛杉磯拍完戲，要搭美國國內航班到紐約找妹妹，結果飛機起飛前才發現機械出問題，導致行程大延誤，最糟糕的是航空公司後續也沒有提供完整的配套措施，才讓胡宇威大暴怒。陳庭妮得知來龍去脈後立刻安撫老公，並說：「還好你英文很好，我遇到的話還會有...CTWANT ・ 1 天前 ・ 15
掰了24年《大集合》！胡瓜「首出面鬆口」確定不續約：1/31最後一集
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，先前週刊報導雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製。對此胡瓜今出席新節目記者會也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 35
胡瓜退出《綜藝大集合》 主持24年「只做到明年一月」
胡瓜12日出席新節目《週末最強大》時，鬆口有自己主持內容的《綜藝大集合》將於明年（2026）1/31錄製最後一集。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 26