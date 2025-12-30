《柏德之門3》玩家收集850具NPC屍體塞爆神殿，網：謀殺之神看了都嚇到

《柏德之門3》（Baldur's Gate 3）遊戲本身有著非常高的自由度，從搶先體驗到正式版推出 2 年多的時間，玩家總能挖掘出各種讓人匪夷所思的玩法。而最近，國外 Reddit 上一位名為 Longwinter1641 的玩家，展示了他驚人的「收藏品」，但他收集的不是什麼稀有裝備或道具，而是把遊戲中約 850 具 NPC 的屍體全部搬運到了巴爾神殿展示。讓網友表示：「連巴爾看了都會嚇到」

玩家總是能發現奇怪的玩法。（圖源：柏德之門3）

廣告 廣告

這張由 NPC 屍山堆疊而成的截圖引爆社群討論。該玩家表示，這項工程橫跨了遊戲的 3 個章節，為了達成目標，他特別安裝了增加負重的模組來搬運總重高達 45,000 公斤的 NPC 們，還用上一些特殊技巧，來避免部分特殊 NPC 的屍體消失。不論是路人或是重要的 NPC 一個都沒有逃過。

而該玩家也提到，原本還想收集更多，但受限於他電腦的硬體效能，已經無法負荷如此龐大的實體數量開始出現嚴重卡頓。更瘋狂的是，他甚至覺得目前的擺放太過雜亂，計畫展開新一輪速通，只為了將這些 NPC「分類並排列得更整齊」。

這篇貼文曝光後，立刻引來大量網友朝聖與吐槽，不少人開玩笑表示這場面太過驚悚，「就算是巴爾本人（遊戲中的謀殺之神）看到都要自嘆不如，甚至會嚇到搬家」、「你贏得了巴爾的好感」、「沒錯，警察就是這個人！」。甚至網友還好奇，如果在屍體堆中施放屍爆術會造成多誇張的傷害與畫面效果，但原 PO 馬上回應：「我肯定遊戲會崩潰」