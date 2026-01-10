《柏德之門3》開發商再澄清AI爭議！強調新作《神諭》絕不用AI：根本達不到要求
自從進入 AI 時代以來，人類除了探索 AI 技術能夠如何應用，帶給自己更方便的生活外，也從未停止該如何與 AI 技術共處、互動的相關辯論。其中最主要的辯證戰場之一就是 AI 技術的界線到底在哪裡，舉凡美術、音樂、文章小說等藝術創作是否也該交由 AI 取代人類。而《柏德之門3》開發商 Larian Studios 執行長之前在聊到新作《神諭》時承認有用「生成式 AI」來參考的說法也引起爭議，也讓他最近舉辦的 AMA 活動中正面確認：「遊戲美術不會有任何 AI 產生的東西。」工作室其他開發者也表示，AI 生成的東西根本沒用。
在去年的 TGA2025 頒獎典禮上，《柏德之門3》開發商 Larian Studios 帶來了他們正在開發中的新作《神諭》，並且也接受了外媒訪問。當時執行長 Swen Vincke 表示有在「大力推動」生成式 AI 發展的說法引起了許多爭議延燒，讓他在之後也有澄清過，遊戲概念藝術等相關設計仍然是由人類藝術家親手完成，AI 工具只會拿來當參考資料，並不是真的直接在遊戲中使用 AI 生圖。
在最近於國外論壇上 Reddit 舉辦的 AMA（Ask Me Anything）活動中，Swen Vincke 再度澄清了這件事，表示他要「收回」之前說過，會用生成式 AI 來協助參考設計的說法：「首先要先說清楚，《神諭》中不會有任何生成式 AI 作品。以及為了確保沒有任何疑惑的地方，我們也決定在開發概念藝術期間完全不使用任何生成式 AI。」
不過，Swen Vincke 也沒有全然否定生成式 AI 對他們的幫助，也表示他們認為在精煉、迭代開發過程中的想法時，生成式 AI 或許能協助他們更聚焦於開發流程中必須解決的事情，減少被浪費的時間，最後的遊戲品質也會更好，而他也特別回應對於 AI 資料訓練來源可能會侵犯其他創作者權益，讓他們的資料未經同意就被拿來訓練 AI 的爭議，表示：「特別強調，在沒有百分百確認訓練資料來源、與獲得創作者同意之前，我們不會生成任何藝術資產放進遊戲中。如果我們有用生成式 AI 來製作遊戲藝術作品，那 AI 一定是使用我們自己的資料來訓練的。」以此來確保 Larian Studios 使用的 AI 工具並不會構成任何的侵權疑慮。
並且，Larian Studios 的機器學習負責人 Gabriel Bosque 也解釋，表示現在在工作式的開發流程中他們的確有用 AI 來協助動作捕捉：「我們的過場動畫與動畫製作流程中，我們希望能盡可能呈現演員的表演，所以就會用 AI 來協助，甚至替演員補上動作之類的。但這些模型也都只用我們的資料來訓練。」，而聊到劇本設計時是不是也能用 AI 協助，Larian Studios 的寫作總監 Adam Smith 也回應：「我們的確有人嘗試過，但 AI 的東西完全不能用，我最糟糕的初稿都比較好。」美術總監 Alena Dubrovina 也表示：「AI 做的東西永遠無法達到我們的品質要求。」
