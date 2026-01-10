《柏德之門3》開發商再澄清AI爭議！強調新作《神諭》絕不用AI：根本達不到要求

自從進入 AI 時代以來，人類除了探索 AI 技術能夠如何應用，帶給自己更方便的生活外，也從未停止該如何與 AI 技術共處、互動的相關辯論。其中最主要的辯證戰場之一就是 AI 技術的界線到底在哪裡，舉凡美術、音樂、文章小說等藝術創作是否也該交由 AI 取代人類。而《柏德之門3》開發商 Larian Studios 執行長之前在聊到新作《神諭》時承認有用「生成式 AI」來參考的說法也引起爭議，也讓他最近舉辦的 AMA 活動中正面確認：「遊戲美術不會有任何 AI 產生的東西。」工作室其他開發者也表示，AI 生成的東西根本沒用。

(Credit:Larian Studios)

廣告 廣告

在去年的 TGA2025 頒獎典禮上，《柏德之門3》開發商 Larian Studios 帶來了他們正在開發中的新作《神諭》，並且也接受了外媒訪問。當時執行長 Swen Vincke 表示有在「大力推動」生成式 AI 發展的說法引起了許多爭議延燒，讓他在之後也有澄清過，遊戲概念藝術等相關設計仍然是由人類藝術家親手完成，AI 工具只會拿來當參考資料，並不是真的直接在遊戲中使用 AI 生圖。

在最近於國外論壇上 Reddit 舉辦的 AMA（Ask Me Anything）活動中，Swen Vincke 再度澄清了這件事，表示他要「收回」之前說過，會用生成式 AI 來協助參考設計的說法：「首先要先說清楚，《神諭》中不會有任何生成式 AI 作品。以及為了確保沒有任何疑惑的地方，我們也決定在開發概念藝術期間完全不使用任何生成式 AI。」

不過，Swen Vincke 也沒有全然否定生成式 AI 對他們的幫助，也表示他們認為在精煉、迭代開發過程中的想法時，生成式 AI 或許能協助他們更聚焦於開發流程中必須解決的事情，減少被浪費的時間，最後的遊戲品質也會更好，而他也特別回應對於 AI 資料訓練來源可能會侵犯其他創作者權益，讓他們的資料未經同意就被拿來訓練 AI 的爭議，表示：「特別強調，在沒有百分百確認訓練資料來源、與獲得創作者同意之前，我們不會生成任何藝術資產放進遊戲中。如果我們有用生成式 AI 來製作遊戲藝術作品，那 AI 一定是使用我們自己的資料來訓練的。」以此來確保 Larian Studios 使用的 AI 工具並不會構成任何的侵權疑慮。

(Credit:Larian Studios)

並且，Larian Studios 的機器學習負責人 Gabriel Bosque 也解釋，表示現在在工作式的開發流程中他們的確有用 AI 來協助動作捕捉：「我們的過場動畫與動畫製作流程中，我們希望能盡可能呈現演員的表演，所以就會用 AI 來協助，甚至替演員補上動作之類的。但這些模型也都只用我們的資料來訓練。」，而聊到劇本設計時是不是也能用 AI 協助，Larian Studios 的寫作總監 Adam Smith 也回應：「我們的確有人嘗試過，但 AI 的東西完全不能用，我最糟糕的初稿都比較好。」美術總監 Alena Dubrovina 也表示：「AI 做的東西永遠無法達到我們的品質要求。」