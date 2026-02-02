《柯南》也辱華？慶30週年聯手《我的英雄學院》，中國代理切割：日本官方決定的

為慶祝長青動畫《名偵探柯南》電視台播出 30 週年，以及《我的英雄學院》動畫播出 10 週年，雙方宣布展開合作活動，讓兩邊漫畫作者互相交換畫了柯南與綠谷出久，以及公開由動畫版兩名主角聲優擔任旁白的特別 PV。然而這合作卻也在中國引發大量抵制，主要原因就是《名偵探柯南》在中國非常熱門，而《我的英雄學院》則是曾陷入辱華風波。

青山剛昌和堀越耕平互畫對方作品主角。（圖源：僕のヒーローアカデミア／ヒロアカ アニメ公式／アニメ名探偵コナン【公式】）

這向合作消息傳入中國後引發了嚴重的不滿情緒。由於《我的英雄學院》過去曾因漫畫中反派角色的命名被指影射二戰時期「731部隊」的受害者，在中國社群被定調為「辱華」作品並遭到全面封殺與下架。由於《名偵探柯南》在中國的人氣非常之高，因此讓許多中國粉絲感到遭到背叛，認為這合作根本不尊重中國市場和歷史情感，導致微博等社群平台上湧現大量批評與抵制的聲浪。

廣告 廣告

面對排山倒海的輿論壓力，負責《名偵探柯南》中國地區代理的「新創華文化」則是發聲明進行切割。官方在公告中澄清，這次聯動完全是由日本版權方所單獨策劃的紀念性活動，許許多作品都互相祝賀進行合作，性質單純是「作品之間的友好交流」。

新創華文化在聲明最後重申，已經針對此事與日本版權方進行溝通，雙方也會和過一樣支持和平、尊重和熱愛中國文化，繼續傳遞更符合中國粉絲期待的社會共識內容。