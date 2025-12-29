《格陵蘭雪女》從20度拍到零下20度 男星忍極端環境「像在拍兩部電影」

法國男星巴斯欽布雍（Bastien Bouillon）在新片《格陵蘭雪女》中，飾演白蘭雪蓋汀（Blanche Gardin）的弟弟，由於失業又失戀的姊姊回到法國侏羅山上的故鄉，情緒仍逐漸失控，甚至帶給村民極大的困擾。護姊心切的他，除得收拾難堪場面，還力挺姊姊的夢想。

堪稱大器晚成的巴斯欽布雍，是法國舞台劇名導吉爾斯布雍（Gilles Bouillon）之子，也是知名非裔歌手約瑟芬貝克（Josephine Baker）的侄孫。從小在娛樂圈長大的他，八歲就演出過侯麥的電影。獲得科學學士學位、在世界各地旅行兩年後，他2014年以《上流社會》提名盧米埃獎最佳新演員，直至八年後才以《追兇12夜》勇奪法國凱薩獎最佳新演員獎，一夜之間爆紅。

有趣的是，這段新演員期間，巴斯欽布雍竟默默演出了4、50部電影，獲獎後他更晉升為主角，每年都會拍攝三到四部片，票房也都不錯，一躍成為法國同代最傑出的演員之一，讓他感覺「一切更順風順水了」。

菲利普科特林（右起）、白蘭雪蓋汀、巴斯欽布雍合作演出《格陵蘭雪女》。（圖／海鵬提供）

由於《格陵蘭雪女》分別在法國侏羅山、北極格陵蘭島拍攝，讓他從白雪皚皚的平原、演到格陵蘭島的浮冰區，從氣溫攝氏20度拍到零下20度，尤其在極端低溫的惡劣環境演出，讓他感覺「像在拍兩部電影」。演出時除了要面對自然環境的嚴苛與無情，也要和在地的獵人素人演員合作，令巴斯欽布雍十分震撼，對他們以特有的頑皮、沉穩的力量參與演出，感到十分佩服。

《格陵蘭雪女》將於12月31日在台上映。

