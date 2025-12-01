《梟起青壤》看不夠？盤點同作者8部「尾魚宇宙」：《司藤》原班人馬打造《龍骨焚箱》、《七根心簡》口碑爆棚
【文／孔渠】《梟起青壤》正在熱播中！這部由迪麗熱巴、陳星旭主演的驚悚奇幻劇，同樣出自作家尾魚之手，她近年華語影劇市場強勢興起「東方奇幻懸疑」風潮，從《司藤》、《七根心簡》等作品中逐漸建立風格，以民俗、宿命、暗線、心理與探險交織而成，既有東方文化底蘊，又能在情節推進中保持節奏。以下就來盤點已經影視化、和即將推出的「尾魚宇宙」！
尾魚宇宙：《梟起青壤》
🍿《梟起青壤》線上看推薦：
開播時間：2025年11月22日
播出平台：WeTV
主演卡司：迪麗熱巴、陳星旭
集數：32集
正在熱播中的《梟起青壤》被許多書迷稱為尾魚頗難影視化的長篇，其世界觀設定複雜。故事講述了在繁華都市的陰影下，存在著一種半人半獸的異族，「地梟」。牠們以人血和人肉為食來延續生命。根據古老規定，地梟應隱藏在黑暗中，但近來隨著城市中連續發生失蹤案和血腥凶殺案，恐懼再次浮現，男女主角兩人聯手，展開了一場獵人與怪物的冒險故事。影視版由迪麗熱巴、陳星旭主演，製作團隊規模龐大，成功還原青壤的世界觀，對於動作設計、奇幻元素呈現也頗具心思。
👉延伸閱讀》
懸疑陸劇《梟起青壤》開播了！五大劇情看點、評價：迪麗熱巴、陳星旭雙強聯手獵捕怪物「地梟」
尾魚宇宙：《示鈴錄》
🍿《示鈴錄》線上看推薦：
主演卡司：許景媛、孟阿賽
集數：27集
改編自尾魚早期作品《怨氣撞鈴》，《示鈴錄》是尾魚宇宙最具「靈異感」的入門之作。劇情圍繞著女主角季棠棠（原名盛夏）展開，她是一位擁有特殊能力的「路鈴掌鈴人」，為了調查母親死亡的真相而展開了一段充滿神祕與驚險的公路旅程。2016年的影視化版本由許景媛、阿賽主演，是尾魚作品最早被影視化的案例。雖然當時製作規模有限，作者未參與編劇，呈現方式略帶網劇時代的粗糙感，但仍保留了鈴聲、旅途、追尋等核心元素，也為後續尾魚系列的影視化奠下市場基礎。
尾魚宇宙：《司藤》
🍿《司藤》線上看推薦：
播出平台：愛奇藝、YOUKU、WeTV
主演卡司：景甜、張彬彬、李沐宸、張亦馳
集數：30
《司藤》源自《半妖司藤》，是尾魚文字風格「東方奇幻×民俗底蘊×宿命愛情」的集大成。故事中，秦放意外喚醒沉睡多年的苅族司藤，兩人為各自命運踏上尋找真相的旅程，既是解謎，也是命運牽引。原著氣質唯美，又帶冷峻的孤絕感；「半妖設定」「民俗學筆觸」與「愛與救贖」交疊，是最受讀者推崇的作品。2021年播出的影視劇由景甜、張彬彬主演，口碑與熱度雙爆。劇組大量採用實景拍攝，精準還原司藤造型、山水意境與小說氣味，被視為小說類型劇的成功典範，使本作成為尾魚影視化的里程碑。
尾魚宇宙：《西出玉門》
🍿《西出玉門》線上看推薦：
播出平台：WeTV、愛奇藝
主演卡司：倪妮、白宇
集數：38
《西出玉門》可說是尾魚筆下故事格局最「廣」的作品。以失憶女主葉流西與深沉領隊昌東為核心，故事帶領讀者跨過玉門關，進入一個充滿禁忌與怪物的平行世界。小說帶濃厚西北風情，既有荒漠冒險、怪物奇談，也有深植人心的夥伴情誼與救贖線。2023年影視版由倪妮、白宇主演，以實景搭建與高完成度的特效呈現玉門世界觀，使作品成功打入大眾市場。劇版在忠於原著的同時，更強化人物情感與團隊精神，使其成為尾魚宇宙「冒險系」作品的最佳代表。
尾魚宇宙：《七根心簡》
🍿《七根心簡》線上看推薦：
播出平台：Netflix、YOUKU
主演卡司：宋威龍、劉浩存、敖瑞鵬、王奕婷、張馳
集數：32
《七根心簡》改編自小說《七根凶簡》，以上古邪物「心簡」展開，這些心簡能夠寄生在人心之中，誘發並放大人類的罪惡與慾望，隨著劇情的推進，他們逐一破解七大懸案單元。故事像大型奇幻群像劇，穿插懸疑、冒險與成長元素，角色之間的命運線複雜交織，被讀者視為尾魚的世界觀高峰之一。影集版由宋威龍、劉浩存主演，目前已經播畢，算是今年評價不錯的懸疑劇，男女主角頗有CP感，但也有些原作黨覺得不如預期。
尾魚宇宙：《龍骨焚箱》
🍿《龍骨焚箱》線上看推薦：
播出平台：WeTV
主演卡司：景甜、張彬彬、楊皓宇
集數：36
《龍骨焚箱》是尾魚筆下最具民俗色彩的長篇之一，故事的核心背景設定在上古時期黃帝與蚩尤之戰的遺緒，黃帝一脈決定銷毀可能帶來危險的「高科技」造物，將它們封存在特製的箱子裡銷毀。男女主為解開「龍骨」謎團，經歷一連串詭奇事件。作品融合愛情、民俗與懸疑，節奏緊湊，又帶大量象徵與神話細節，被推崇為尾魚的世界觀的「完結篇」。影視化的卡司預計由《司藤》原班人馬打造，也由景甜與張彬彬第二次合作，令粉絲相當期待。
尾魚宇宙：《三線輪迴》
《三線輪迴》原著以「三種世界線」為設定核心，現實、神祕與夢境彼此交疊、牽動命運。故事帶濃厚宿命與意象感，是尾魚文本中最偏向心理與象徵閱讀的一部。2023年上映的電影版由竇靖童與許凱主演，風格更接近作者電影、視覺詩意的敘事；敘事節奏較緩，重點放在氛圍構築。雖然作者未參與編劇，呈現方式應該與原著略有距離，但影片仍保留三線世界的核心概念。目前影集版本《三線謎回》也正在開發中，將由孟子義、王弘毅主演。
尾魚宇宙：《四月間事》
與尾魚其他奇幻作品相比，《四月間事》更貼近現實世界。它以城市為舞台，從「四月間發生的一件神祕事件」展開，牽引出角色之間的過往、祕密與相互吞噬的情感。尾魚擅長的心理描寫在本作中被放到最大。這部作品目前仍在改編籌備階段，尚未公布卡司，但因其題材更適合現代影視敘事，被視為未來改編呼聲極高的作品之一。
