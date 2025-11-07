《棒棒堂》男星突爆「曾被黑道用這東西指頭」要求他退出演藝圈！驚險還原恐怖過程

台灣男星野獸（韋佳宏）年輕時因節目《模范棒棒堂》踏入演藝圈，後來跟王子弟弟邱宇辰等人組成Choc7（超克7）出道，6日他在社群透露，他加入《模范棒棒堂》前，曾被黑道威脅要他放棄演藝圈。

「野獸」韋佳宏曾遇過黑道威脅要他放棄演藝圈。（圖／翻攝自臉書）

野獸回想起當時的情景，要進入《模范棒棒堂》前，他沒有背景，在學校被已簽約的某些藝人的經紀公司盯上，為了要他放棄演藝圈，對方直接找黑道，他回憶「16歲的我，被壓在涼亭的長椅上，真槍就抵在額頭。對方要我放棄、離開、不要再想往這條路走。」

廣告 廣告

他表示那時候什麼都不懂，也沒有退路，不知自己的膽識從哪裡來，居然回對方「有種你就開槍啊」，事後他回想起來都覺得不可思議，到底是誰給他勇氣。他說「只是後來才明白：有些人，是靠背景走路。而我，是靠自己活下來。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導