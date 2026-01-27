《棕色塵埃2》官方FB粉專無預警「蒸發」！官方已緊急回報處理
高人氣 RPG 手遊《棕色塵埃2》（Brown Dust 2），官方 Facebook 粉絲專頁於今（27）日下午驚傳無預警消失。許多玩家嘗試點擊粉專連結時，頁面僅顯示「目前無法查看此內容」的錯誤訊息，引發社群錯愕。
針對這次突發狀況，官方 Discord 頻道的管理員也隨即做出回應，提到已經接獲玩家提醒，將此問題向上回報處理當中。而本文撰寫時 Facebook 仍然沒有回復。
對於粉專突然「被消失」的原因，有玩家普遍推測可能與 Meta 平台嚴格的審查機制有關。像是最近遊戲推出的新角色立繪臀部曲線較為大膽，尺度較為火辣，很可能是因此觸發了系統的違規判定或是遭到檢舉，導致粉絲專頁遭到強制下架或隱藏。不少玩家更是意外，《棕色塵埃2》的粉專可以撐到現在才被 BAN。
事實上，這也不是《棕色塵埃2》首次面臨內容審查的風波，過去遊戲的廣告與影片，為了能順利在各大社群或是投放廣告，經常會出現增加布料、使用圖片遮住裸露部位的情況。甚至先前官方也曾因應德國地區的法規要求，一度公告將對遊戲立繪進行全球性的「和諧」修正，但在引發玩家強烈反彈後，官方聽取民意並霸氣撤回該決策，承諾未來將採取「依據地區提供差別化服務」的策略，以確保多數玩家能體驗原汁原味的內容。
