《棕色塵埃2》確認取消Steam上架！官方公告曝背後原因

人氣 RPG 手遊《棕色塵埃2》（Brown Dust 2）原定 12 月 16 日登上 Steam 平台，連願望清單人數都已突破 20 萬，沒想到前日卻發生遊戲 Steam 商店無預警下架消息，而玩家等了一天後，官方正式宣布，因平台政策規劃緣故，最終決定取消 Steam 上市計畫。

Steam 版本確認取消（圖源：棕色塵埃2）

官方今日公告，他們以 Steam 上市為目標經過長時間的準備與規劃，但在與平台政策規範協調過程中，以目前版本而言，仍存在難以解決的問題，在內部審慎討論後，最終只能決定不再推行 Steam 上市計畫，對此也向期待已久的玩家致歉。

廣告 廣告

官方說明：「雖然我們曾嘗試多種可能的解決方案，但為了維持遊戲所追求的方向性與完成度，判斷在現階段進行調整並不適合，因此做出了這次艱難的決定。」為了感謝玩家，先前進行的 Steam 社群活動獎勵以及 Steam 願望清單達成獎勵，也會於 12 月 16 日更新後統一發放。

至於未來會不會有其他 PC 遊戲的替代平台，官方也會持續評估與討論，一旦確認後就會在第一時間向大家公告。