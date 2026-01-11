《棕色塵埃2》韓國官方和諧調整：學生變老師、打屁股音遊等將暫停開放

韓國熱門手遊《棕色塵埃2》（Brown Dust 2），近幾年因為精緻的美術和大膽的角色互動深受老司機玩家們的喜愛，然而官方在近日的直播中拋出震撼彈，宣布將對遊戲內容進行大規模的「和諧」調整。根據官方說法，部分角色的設計、服裝、小遊戲以及互動場景都將被修改，像是原本穿學校JK制服的角色將更改為老師，原本「打屁股」音樂遊戲等也將暫停開放。由於這些決策太突然，引起社群討論。

因為太紅，所以被盯上了？（圖源：棕色塵埃2）

針對此次調整，官方雖然沒有明確點名原因，但外界普遍推測可能與韓國當地嚴格的網路內容分級和未成年相關法規有關。特別是針對外觀看似未成年或體型嬌小的角色，並且這些角色還有婚紗造型等，修改可能是為了避免觸犯涉及兒少保護的相關紅線。為了平息玩家的不滿，開發團隊也同步公開了補償措施，承諾提供受影響玩家相應的資源回饋，並針對部分已購買相關內容的玩家釋出退費方案，試圖將負面影響降到最低。

廣告 廣告

後續的補說說明中，官方確認為了降低對「未成年表現」的解釋空間，《棕色塵埃2》已經刪除了角色年齡的標示，對於明確被認知為成年的角色，則是沒有追加的修改計畫。並提到調整的原因是：「為了保證我們能夠持續在現有國家和平台運營，而不被下架。」和為了在其他平台或地區推廣無關，保證今後依然會堅持推出像是「威廉明娜的絲襪過場動畫」、「班塔納的咖啡豆過場」等帶有男性向 、愉快且性感風格的內容。

雖然和諧爭議持續延燒，官方仍公開了後續的新內容更新，像是即將推出的全新活動以「溫泉」為主題，將帶來一系列新角色服裝與劇情關卡。至於大尺度內容是否會連帶縮水，開發團隊強調仍會致力於維持遊戲的高品質美術風格，希望透過新的溫泉活動與福利，讓玩家的焦點重新回到遊戲樂趣本身。也提到開發團隊面臨的困難不應該由玩家承擔，不管是服裝或演出修改、小遊戲隱藏…等問題，除向大家致歉外，他們也會花時間重新和玩家建立信任。