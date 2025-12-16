《棕色塵埃2》2.5週年慶推出大型更新，LINE貼圖與燒肉Smile聯名活動限時登場

由 NEOWIZ 營運、GAMFS N 開發的 RPG 手遊《棕色塵埃2》，為紀念上市 2.5 週年，即日起推出大型冬季活動遊戲卡帶「慾火融雪兔女郎（Meltdown Bunnies）」，為玩家帶來充滿雪國氛圍的全新冒險體驗。

《棕色塵埃2》推出冬季活動遊戲卡帶「慾火融雪兔女郎（Meltdown Bunnies）」（來源：NEOWIZ官方提供）

本次活動以童話國度眾人的「冬季旅行」為主題，全新活動遊戲卡帶正式公開。故事從童話王國的「魯」、「班塔納」、「克蕾西亞」三人前往「雪兔小鎮」迎接冬天的旅程展開。以冰品聞名的雪兔小鎮，被「冰雪女王」奪走寒氣後陷入危機；留在當地的「傑尼斯」與夥伴們，也因此捲入奪回冬日寒氣的冒險旅程之中。

活動期間將開放賽季活動《雪兔英雄挑戰賽 Ready, Set, Hop!》，玩家可與向傑尼斯提出挑戰的黑兔進行「五項英雄競賽」，一邊挑戰多樣關卡，一邊體驗本次活動遊戲卡帶的後續劇情，更加深入感受雪兔小鎮在危機與溫暖交織下的獨特魅力。

同時，深受玩家喜愛的角色亦將以全新形象登場。半週年時首次亮相的「惡夢兔女郎伊柯利普斯」，以及於 2.5 週年全新登場的「軟萌兔女郎提爾」，將作為有緣之客加入隊伍，陪伴玩家一同踏上冰雪旅程。此外，更同步推出尊爵不凡造型「神秘兔女郎傑尼斯」，為隊伍增添截然不同的全新風貌。

2.5 週年紀念 LINE 貼圖

為了紀念2.5週年，《棕色塵埃2》亦特別推出「2.5 週年紀念 LINE 貼圖」（共 8 張）。人氣女神們化身萌趣貼圖，陪伴玩家聊天、打氣與傳情，展現專屬於冒險世界的魅力。快與好友一起用貼圖歡慶2.5週年！一定要把握機會把可愛的紀念貼圖帶回家喔！

貼圖下載網址：https://line.me/S/sticker/32096627

與知名連鎖餐廳「燒肉Smile」共同推出 [燒肉微笑 棕塵相伴] 聯名活動

此外，遊戲更攜手知名個人式燒肉餐廳「燒肉Smile」展開聯名合作，推出「傑尼斯最愛的特選牛肉盛合」與「提爾好想吃的伊比利豚盛合」兩款聯名套餐。凡購買聯名套餐即可獲得角色插卡、特典虛寶卡（含虛寶序號 1,000鑽）、Q版軟徽章、壓克力角色雙風格立牌組（立繪+Q版）等多項周邊好禮；活動期間出示《棕色塵埃2》遊戲畫面，還能享有菜品 6 選 1 的加碼優惠（單筆消費限贈乙份）。此次合作特別安排了南、北兩間主題店舖，玩家能盡情地拍照打卡。

《棕色塵埃2》與「燒肉Smile」展開聯名合作（來源：NEOWIZ官方提供）

NEOWIZ 相關人士表示：「為迎接《棕色塵埃2》2.5 週年，我們特別準備了充滿冬季氛圍的更新內容。無論是在冰雪城中的刺激戰鬥，還是雪兔小鎮可愛又療癒的故事，我們都希望能帶給玩家最棒的冬日體驗，讓大家在這個季節與角色們一起留下難忘回憶。」

