《棕色塵埃2》Steam頁面遭無預警下架！原定12月中旬推出引玩家熱議

高人氣 RPG 手遊《棕色塵埃2》（Brown Dust 2）原定計畫於 12 月 16 日正式登陸 Steam 平台，官方日前才歡慶達成重要里程碑，於 12 月 4 日宣布 Steam 願望清單收藏數突破 20 萬人次。然而，就在距離上市只剩 10 天之際，卻傳出讓玩家錯愕的消息。有玩家在 12 月 6 日下午發現，該遊戲的 Steam 商店頁面已經無法開啟，疑似遭到 Steam 方無預警刪除。

該遊戲在服裝設計上非常大膽。（圖源：棕色塵埃2）

針對 Steam 商店頁面突然消失的狀況，引發了大量網友與玩家的猜測。由於《棕色塵埃2》以精美的角色立繪聞名，許多人懷疑是否因為遊戲中部分角色的服裝尺度過於大膽、裸露，因而觸犯了 Steam 的哪個審查機制；也有部分網友聯想到先前《蔚藍檔案》上 Steam 也曾遭遇類似的波折，推測可能與特定的角色設計風格有關，導致遊戲在上市前夕面臨突發狀況。

面對玩家的疑慮，官方也做出回應，表示目前內部已經注意到此異常情形，並且正在和 Steam 平台方進行積極溝通與確認中。截至目前為止，還不確定頁面何時才能夠恢復正常，以及是否會影響到原定 12 月 16 日的正式推出時程。