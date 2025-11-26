《楓之谷世界》推出「楓之谷世界實驗室」 ，能搶先體驗開發中作品抽金幣！

NEXON 旗下創作型沙盒平台《楓之谷世界》（MapleStory Worlds）宣布，將於 11 月 26 日正式開放全新開發互動平台「MSW Labs」。

此平台將首度集結三款內部開發中的世界，讓玩家能搶先體驗測試中作品，並透過問卷回饋實際參與遊戲開發，打造更貼近玩家期待的內容。

（來源：楓之谷世界官方提供）

「MSW Labs」是一個專為測試與改進而設立的空間，收錄尚未正式上線的《楓之谷世界》作品。開發團隊希望透過玩家的即時回饋，了解遊戲體驗、系統操作與內容方向，進一步提升開發品質。同時，玩家也能在正式上線前成為「共同創造者」，提前感受世界成形的過程與成就感。

本次公開的三個世界分別為：

〈怪物攻略〉（恐怖類型）——來看看你從未見過的楓之谷IP恐怖生存冒險！

深入災厄蔓延的世界，記錄扭曲怪物的行為，重建失落的手冊。經典楓之谷怪物以全新恐怖風格重生，搭配驚悚氛圍，打造獨特的2D協作體驗。制定策略、在逃亡中拍下關鍵畫面——你能完成這場關於記憶與恐懼的挑戰嗎？

〈永恆崛起〉（動作類型） ——結合強烈動作與探索要素的2D動作RPG。精心打造的探索地圖和刺激的 BOSS 戰交織在一起，帶來豐富而緊張的動作冒險體驗。看破Boss的攻擊後、把握時機進行反擊，親身感受深度而沉浸的戰鬥樂趣。選擇屬於你的武器與技能，探索無法看見終點的未知世界吧 ！

〈楓之谷創世神〉（RPG 類型）——在熟悉的楓之谷IP中搭配了製作(crafting)的魅力。只要開始冒險，就先從挖地開始吧！破壞地塊以收集資源、製作道具，體驗前所未有的冒險……喔！這不只是冒險，更是另一種楓之谷生活方式！

「MSW Labs」首次活動期間為 11 月 26 日上午 9 點 30 分至 12 月 9 日晚上 10 點 59 分。

玩家可在《楓之谷世界》官網首頁的【MSW Labs】專區中進入，體驗以上三個世界並完成遊戲內任務後，填寫專屬問卷即可參加抽獎。

每完成一份問卷即有機會抽中 500 楓世界金幣（每世界限 1,000 名），三款世界皆參與的玩家最高可獲得 1,500 楓世界金幣！

NEXON 表示，「MSW Labs」是推動創作型平台持續成長的重要一步。

透過玩家與開發者的雙向交流，不僅能加速升級內容品質，也能在正式推出前培養專屬粉絲群，形成獨特的世界社群文化。

更多「MSW Labs」與問卷活動詳情，將於官方平台及社群頁面同步公開。

想搶先體驗開發中世界的玩家們，記得 11 月 26 日準時進入「MSW Labs」，留下你的遊玩回饋，一起共創下一個《楓之谷世界》傳說！

