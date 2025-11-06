《楓之谷：放置冒險記》正式上市，放著就能練等 簽到送召喚券3600張

由NEXON與Able Games共同開發的全新放置型RPG《楓之谷：放置冒險記》(MapleStory : Idle RPG)，已於今(11/6)日正式上市，現在起就可透過雙平台Google Play Store商店、APP Store商店平台下載。

（來源：楓之谷：放置冒險記官方提供）

《楓之谷：放置冒險記》是一款基於《楓之谷》IP所打造延伸的全新類型產品，玩家可輕鬆享受直線成長樂趣外，同時遊戲內也有著《楓之谷》粉絲們所熟悉的角色與世界觀，並提供獨特的自動成長系統，藉此展現系列IP中特別與眾不同的魅力與趣味感。為了紀念遊戲在全球正式上市，目前正舉辦各種遊戲活動，包含像是「10天簽到簿」活動，玩家只要透過遊戲簽到簿連續簽到10天，即可獲取【武器召喚券】2,400張，與【同伴召喚券】1,200張。另外還有為期2週的「14天特別任務」，玩家在指定時間內完成每日任務後，可獲取【武器召喚券】、【同伴召喚券】、【奇蹟方塊】等道具。同時完成特定時間及次數的遊戲登入時，還能獲取各種道具及禮物。

《楓之谷：放置冒險記》已於5月至7月在新加坡、澳洲等地成功進行了公開測試，在測試期間內的高留存率與玩家積極的正面評價，頗受參與測試地區玩家的期望與認可。關於《楓之谷：放置冒險記》更多的遊戲資訊，請持續追蹤官方網站和各社群頻道查看最新的動態！

