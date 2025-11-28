《楓之谷：放置冒險記》首次改版推出組隊任務與公會對抗戰，豐富玩法提供更多獎勵

由NEXON與Able Games共同開發的全新放置型RPG《楓之谷：放置冒險記》(MapleStory : Idle RPG)，首次內容更新現已推出。除了全新組隊任務與公會對抗戰的新挑戰外，完成任務還有多樣活動獎勵正等待著玩家體驗！

（來源：楓之谷：放置冒險記官方提供）

本次改版的全新組隊任務「次元裂縫」，是要在玩具城地區與隊友一同討伐Boss「巨型戰鬥機」，完成組隊任務挑戰後，將可獲得含罕見等級的新裝備項鍊在內等多種成長道具。此外也新增了「公會對抗戰」系統，可讓完成配對的5個公會間進行排名賽，玩家將可參與BOSS戰來累積分數，並依最終積分排名，獲得多種角色成長所需的道具獎勵。另外也導入了可與其他玩家進行對戰的「友誼戰」功能，提供更多豐富的互動玩法，讓玩家們在培育自己的角色上更有目標與動力。

除了改版內容外，官方也同步展開可獲得各種成長道具的全新活動。包含像是12 月 17 日前完成每日任務即可獲得楓葉，並可在活動商店中兌換各式道具。其他關於《楓之谷：放置冒險記》更多的遊戲資訊，請持續追蹤官方網站和各社群頻道查看最新的動態！

－

