《楓之谷M》發布會圓滿落幕，揭曉六轉、黑魔法師、原創職業艾伊爾等新內容

Nexon旗下人氣MMORPG遊戲《楓之谷M》，於1月10日舉辦2026國際版發布會《IMAGINE》圓滿落幕。本次發布會同步在臺北、曼谷、新加坡三地盛大舉行，集結各地冒險家齊聚一堂，共同見證《楓之谷M》邁向全新篇章的重要時刻，現場更揭開了「六轉HEXA矩陣」、全新原創職業「艾伊爾」等版本更新重磅內容。

本次《IMAGINE》發布會正式揭曉全新成長系統「六轉HEXA矩陣」，不僅象徵角色能力的全新進化，也代表《楓之谷M》的成長體驗邁入全新階段；隨著最強力量公開，最終BOSS「黑魔法師」亦成為全場焦點，透過現場精彩的內容展示，激發冒險家們的挑戰熱情。同時，全新原創職業「艾伊爾」首次亮相，展現《楓之谷M》獨有的世界觀魅力，帶來嶄新的戰鬥體驗與成長選擇。

此外還有更多精彩内容，像是1月即將登場全新原創地區「埃賽特拉」，還有升級所需經驗值改動、最大傷害提升、進入神秘之力戰場的等級調整都將同步進行，讓冒險家們更明顯的感受到成長的體驗！2月將開放可以自由閱覽所有任務故事的「次元圖書館」，並透過珠寶系統改善與新增「實用的Buff」，助力玩家們打造更穩固的戰力基礎；同時新增「Buff自訂」功能以及「技能自訂欄位擴充」，大幅提升戰鬥便利性。

除了重磅遊戲內容，本次發布會強調「冒險家共創體驗」，透過臺北、曼谷、新加坡三地同步舉行的形式，結合數位互動系統和網絡平臺，讓各地冒險家在同一時間，共同感受《楓之谷M》的魅力與感動。整場活動以「超乎想像的冒險」為主題，設定最終戰役前冒險家們在前哨基地集結為故事背景，透過遊戲場景實體化、Coser互動及舞台活動，營造出兼具經典情懷與玩家同樂的沉浸式體驗。此外，《IMAGINE》發布會也特別準備了多款限定周邊和紀念禮品，希望能讓玩家們回憶滿滿、收穫滿滿！

《楓之谷M》2026國際版發布會《IMAGINE》是一場承載熱情、期待與未來的冒險家聚會，隨著六轉、黑魔法師、全新原創職業艾伊爾等重磅登場，《楓之谷M》將持續為全球玩家們帶來更多超乎想像的內容與挑戰，迎向下一段嶄新的冒險旅程。

