《楓之谷N》大型改版12月18日登場，開放五轉技能推出限期「極限燃燒」升等活動

NEXON子公司 NEXPACE 今日正式宣布，旗下區塊鏈 MMORPG《楓之谷 N》大型冬季更新「5 轉：V 矩陣」自 12 月 18 日起正式推出！重點聚焦於玩家期盼已久的五轉技能，並首度導入 Fusion 系統，這項更新不僅深化了成長型 RPG 的核心樂趣，更標誌著《MapleStory N》在 Web3 遊戲獎勵體驗上的重大升級 。

（來源：MapleStory N官方提供）

本次「5 轉：V 矩陣」更新將全面翻轉中後期的遊戲體驗。《MapleStory N》將引入全新的技能強化系統「V 矩陣」，讓玩家能透過 V 核心的強化與合成，自由客製化技能性能 。隨著五轉的開放，遊戲世界也將進一步擴張，新增「消逝的旅途」、「啾啾艾爾蘭」、「拉契爾恩」等新地區，並加入強化角色能力的「秘法符文」系統與頂級「神秘冥界幽靈」裝備 。此外，全新 Boss「守護天使綠水靈」與「露希妲」將帶來更具挑戰性的戰鬥，而「皇家騎士團 REMASTER」的推出則將為經典職業注入全新活力 。

在系統優化方面，自 12 月 18 日起將實施一系列便利性改版。為了讓玩家能更快速體驗五轉內容，系統將縮減至 200 級所需的經驗值，並新增裝備與角色設定的自由切換功能，讓玩家能輕鬆應對不同戰鬥場景 。同時，全新導入的 Boss 組隊支援系統與自動組隊功能，將大幅提升多人協作內容的便利性，加上優化後的Boss 戰鬥模式，將為玩家帶來更流暢的戰鬥體驗 。同時為了慶祝這個重要時刻，《MapleStory N》將自 12 月 18 日至 2 月 26 日舉辦「極限燃燒」活動，玩家每升 1 級即可額外獲得 2 級，享受極速成長的快感 。

NEXPACE 執行長 Sunyoung Hwang 表示：「即將於 12 月 18 日推出的更新，是MSN 應用 MapleStory IP 中最具轉折意義的重要時刻。主要內容的擴張將成為引領玩家體驗變革的核心要素，這代表了 MSN 的成長樂趣與 Web3 敘事正式結合的關鍵轉折。」

NEXPACE 未來將持續擴展楓之谷 IP 的龐大內容至 MSN，致力於在全球玩家基礎上，建立一個自我永續且充滿活力的 Web3 遊戲生態。更多關於《MapleStory N》的消息或有興趣的玩家，亦可追蹤 X及其他社群平台，來獲得更多最新的資訊和新聞。

