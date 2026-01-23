《極限競速：地平線6》終於來了！5月19日XBOX、PC搶先發售，地圖歷代之最還包含550種車款！

今（23）天凌晨微軟舉辦線上發表會「Developer_Direct2026」，正式確認由旗下 Playground Games 打造的開放式界競速遊戲《極限競速：地平線6》將於 5 月 19 日推出 XBOX Series X|S 與 PC 版本，也將加入訂閱服務 XGP 陣容。並且這次將帶領玩家來到日本，打造系列作史上最大的地圖規模，光是東京都會區就是前作墨西哥瓜納華托的 5 倍。而《極限競速：地平線6》也預計會推出 PS5 版本，不過目前僅確認會在今年年內發售。

(Credit:XBOX)

一直以來，《極限競速：地平線》系列由於極其優秀的優化、非常好的畫面、收錄許多名車與極高的自訂自由度都讓玩家們感到期待，對於最新作《極限競速：地平線6》也已經敲碗許久。而就在今（23）天凌晨的線上發表會「Developer_Direct2026」中，終於確認《極限競速：地平線6》將在今年 5 月 19 日正式推出，並且會登上 PS5、XBOX Series X|S、PC 三大平台，也會加入 XGP 訂閱陣容。

官方也介紹，《極限競速：地平線6》的地圖將是史上最大的，將帶領大家前進日本，完整還原了東京都會區市中心、日本郊區再到工業區港口的多樣景色，也有替喜歡如《頭文字D》山道競速的玩家收錄特別的山道地圖。並且，這次玩家將以觀光客視角展開冒險，一路上會認識許多車手，體驗日本的企業文化與故事。

微軟也確認，《極限競速：地平線6》將包含 550 種車款，並且於 5 月 19 日搶先登上 XBOX Series X|S、XGP、Steam 平台，但 PS5 版本的遊戲目前仍未公布發售日，僅確認會在 2026 年年內發售。