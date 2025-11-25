《模範計程車3》收視爆衝！日本黑道大哥愛上李帝勳 一句「想把全世界都給你」嗑暈觀眾

《模範計程車3》之「黑道大哥愛上金司機」。（翻攝SBS官網）

《模範計程車3》又開始營業了，果然李帝勳一開車收視就爆衝到9.5%，勇奪同時段第一名，但熱血又搞笑的劇情，恐怕才是觀眾的最愛，尤其首播二集居然還加進BL（男性間戀愛）情節，更是刺激無比。

頭兩季和李帝勳糾纏不已的「林女士」看似出局，編劇這次讓李帝勳去誘惑日本黑道老大，兩人之間的曖昧感情和化學反應，嗑得許多韓國年輕人暈頭轉向，不得不說一句：李帝勳真是男女通吃呀！

金道奇的第一個目標是日本黑道大佬。（翻攝SBS官網）

金道奇「美男計」受害者+1

日本黑道組織綁架並囚禁韓國女高中生，他們利用手機賭博遊戲，欺騙亞洲各地涉世未深的女生，以為在遊戲中可以賺到錢，殊不知是讓她們負債累累，然後騙至日本賣給富豪折磨至死。

「金道奇」（李帝勳 飾）得知事件來龍去脈後，和「彩虹運輸」夥伴們飛到日本救人，但日本黑道組織嚴密，必須先進去臥底才能營救出女學生，於是金道奇扮成韓國落魄黑幫，以各種方式接近日本黑道老大「松田慶太」（笠松將 飾）。

兩人不打不相識，成為可以互相談心的對象，感情進展神速，僅僅兩集就把他倆從刀光劍影互看不順眼、到彼此吸引，再到頻頻相約、猶如約會的各種情景都拍了出來，特別是松田慶太那種「愛你在心口難開」的模樣，也細細描繪了出來。

只能說金道奇這個愛情騙子，調情功力實在一流，不但把「林女士」哄騙到以為自己是他唯一的女人，連日本黑道都被他迷得神魂顛倒，兩人對話近到幾幾乎親吻上，那種曖昧透過螢幕都感受得到，所以也不能怪松田慶太會愛上金道奇啦！

尤其以下兩段對話，更像是黑道老大的「愛的告白」，叫人差點忘了他是個無惡不作的大壞蛋，一度希望兩人可以永遠在一起呢。

兩人不打不相識後不停碰面「約會」。（翻攝SBS官網）

結拜兄弟儀式像一場婚禮

在金道奇與松田慶太「約會」期間，這位黑道老大講出從不曾表露的內心話。

黑道老大：「我偶爾會去美食名店拍美食照，拍完之後我才發現，我沒有能傳照片的朋友。」

金道奇：「美食照的確很重要。」

黑道老大：「可以傳給你嗎？別當我的部下，當我的家人吧，當義兄弟怎麼樣，我會為你舉行盛大的結拜儀式。」

金道奇先是一驚，沒想到對方陷得如此深，隨後不置可否地回覆：「真是受不了你。」

黑道老大：「我會為你準備盛大的宴席。」

接著就瞧見，相當正式的結拜儀式展開，兩人面對面對拜，搞得像是一場婚禮，松田慶太的眼神更是一刻都離不開金道奇，至於他要金道奇當自己的家人，是什麼意思不言可喻。

兩人結拜交換誓言猶如結婚儀式。（翻攝SBS官網）

我本來想把全世界都給你

就在金道奇取得松田慶太的完全信任之後，終於進入他們人口販賣的現場，並將證據轉給日本警方和國際刑警，裡應外合衝進這個犯罪組織，將他們一網打盡。

期間，金道奇還上演了一場「英雄救美」的戲碼，用全身護住松田慶太離開現場，以避免他趁亂脫逃，兩人逃到黑道老大的秘密基地，金道奇趁此機會表明真實身份，松田慶太則因遭遇背叛而憤怒不已。

黑道老大：「為什麼？我已經盡可能滿足你想要的，甚至想把全世界都給你，你到底…為什麼要這樣對我？」

金道奇突然用韓語回答：「因為假期快結束了，理書（被騙到日本的韓國女高生）必須去上學啊，還要幫奶奶顧店，社團活動結束後，也得去吃喜歡的辣炒年糕。」

黑道老大：「我叫你別在我面前說韓語。」

金道奇：「像你這種傢伙，絕對不會懂我意思的，到死為止。」

接著兩人打了起來，不甘失敗的松田慶太，此時取出隱藏的手槍做垂死掙扎，幸虧國際刑警及時趕到開槍將其制伏，就不知道黑道老大死徹底了沒？或者會像「林女士」那樣，將來跟金道奇在異地相遇？

黑道大哥遭背叛捶心肝呀。（翻攝SBS官網）

《模範計程車3》是最後一季？

如何？金道奇和松田慶太像不像是偽裝成友情的愛情？那句「想把全世界都給你」，根本就像松田慶太掏心掏肺的愛的告白，撇開其他不說，還挺感人的。

這段類BL的劇情，也在韓網論壇掀起極大的討論，有網友甚至為黑道老大一掬同情之淚，說一個疑心病那麼重的人，好不容易相信一個人，卻遭遇這種悲慘下場，金司機做的太過份了一點。

另有網友認為黑道老大不值得同情，是他一廂情願陷入愛情、被騙感情，怨不得其他人，況且金道奇在他面前用的是真名，在「林女士」面前卻用化名「王道吉」，所以黑道老大的待遇已經好很多了「死可瞑目」。

據報導，第三季將是《模範計程車》的最終季，大家且看且珍惜，但是瞧見收視率依舊如此之高，想要電視台真正放手應該很難吧。

《模範計程車3》有可能是最後一季。（翻攝SBS官網）

