《模範計程車3》李帝勳化身「甜妹」登台跳女團舞！童年舞蹈學院唱跳影片全被挖

韓劇《模範計程車》系列應該又名「李帝勳cosplay合集」（角色扮演），太多奇葩人物被他演繹得栩栩如生，光是第三季就有落魄的黑社會、傻呆買車富豪、義大利排球經紀人，最新9、10集李帝勳更扮演「女團經紀人」，甚至還親身上台大跳女團舞，超級不可思議！

而且李帝勳跳得非常絲滑流暢，完全融入女團之中，根本直接就可以憑女團成員的身分出道，叫人驚嘆還有什麼是「金道奇司機」不會的？電視台更釋出他解鎖這項「隱藏技能」的幕後影片，大家看了一定會被李帝勳狠狠拿捏。

李帝勳智斗「黑心娛樂代表」張娜拉

據報導，《模範計程車3》第9、10集的故事，其實也是根據真實案件改編，藉此撕開韓國娛樂圈的黑暗面。

歌手經紀公司「Yellow Star」的代表「姜珠莉」（張娜拉 飾），少女時期也曾懷揣過女團夢，無奈卻因腳傷被經紀公司拖延治療，最終導致墜落舞台重傷並鋸掉一條腿保命，沒想到這個遺憾卻令她開始心理變態，想讓其他少女也無法圓夢。

姜珠莉以經紀公司為幌子，實際卻是讓女團「Elements」出道表演一次後，隨即下藥騙成員去夜總會，並拍下視頻作威脅，藉此將少女拍賣給男人當玩物，更以不公平合約逼迫，其中一位成員受不了跳河自盡，幸虧被「金道奇」（李帝勳 飾）救上岸。

金道奇為了調查真相，以戴假髮又一身肌肉的形象，潛入Yellow Star偽裝成Elements的經紀人，面對姜珠莉時他唯命是從，讓對方百分百信任他，背後則偷偷調查出女團成員被騙的經過。

就在Elements上《人氣歌謠》出道的當天，另一名成員又遭下藥送醫，導致四缺一無法彩排，盡責的金道奇只好親自上陣！

眾所周知，現實中韓國偶像歌手圈的經紀人，的確都能歌善舞，代為彩排表演這種事經常發生，只不過任誰都沒想到，李帝勳本人還真的「犧牲色相」上台又唱又跳，超級專業的表現令所有觀眾大吃一驚。

李帝勳為了Elements鬥上張娜拉。（翻攝SBS官網）

金道奇以女團出道的打歌舞台

當李帝勳化身女團偶像，在舞台上扭腰擺臀，叫人感到離譜又爆笑之際，卻又不得不佩服，他跳得實在太到位了。

相信連螢幕前的各位，都想為他大喊「牛奶皮膚金道奇」、「撒拉嘿喲金道奇」，那顏值、那舞台表情、節奏把控，每一個動作都精準卡點、魅力四射，甚至連最後的ending pose，他都wink加愛心，簡直絕了！

甚至有觀眾希望李帝勳參加年底的《SBS演技大賞》時，乾脆就跳Elements的出道曲當表演節目，肯定能贏得最高討論度。

但為什麼李帝勳跳起來毫無違和感呀？原來他竟有女團舞蹈底子耶，嚇到大家了吧。

男團女團舞一把抓超厲害

李帝勳本身唱跳能力就非常不錯，從他以前在粉絲見面會大跳太陽的〈shoong〉、田柾國的〈seven〉和〈standing next to you〉就看得出來，他可不是隨便跳跳，每一首都唱跳得有模有樣。

據他自己承認，小時候曾經跟著姊姊去舞蹈學院練習，其中一段他站在所有人前方，跳著女團f(x)的〈La cha ta〉，就曾在網路上流傳，該影片也是所有學員為學院拍攝的宣傳影片。

所以嚴格來說，在劇中跳女團舞根本是李帝勳的舒適圈，比那些打打殺殺動作輕鬆不少，只不過他在練習Elements舞蹈時，仍謙虛表示自己沒啥信心。

殊不知從SBS官方釋出的「練習室Behind排練細節」影片中，李帝勳才練習第二天就跳得相當厲害，儘管他一直講「好難啊」「我的骨盆要消失了」，依舊被老師大讚「跳得很棒，好像擁有夜店DNA」。

真的是不跳不知道，一跳讓大家嚇一跳，所以現在應該不是說「金道奇司機還有什麼不會的」，而是李帝勳還有什麼不會的，這位萬能藝人或許真可以憑跳唱歌手出道唷。

