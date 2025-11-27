《機動戰士鋼彈 激戰任務2》「命運鋼彈」正式參戰，保證抽選配給活動限期登場

萬代南夢宮娛樂今日宣布， PlayStation5／PlayStation4／Steam專用線上遊戲「機動戰士鋼彈 激戰任務２ 」(以下《激戰任務２》) ，出自『機動戰士鋼彈 SEED DESTINY』的「命運鋼彈」正式參戰。

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

為紀念實裝，同步實施保證可在 STEP7獲得「命運鋼彈」的「命運鋼彈保證STEP UP抽選配給」，以及可獲得適用於「命運鋼彈」改裝零件的「改裝零件保證STEP UP抽選配給」。

『機動戰士鋼彈 SEED DESTINY』「命運鋼彈」於今日11/27起參戰《激戰任務２》！

(來源：萬代南夢宮娛樂官方提供)

「你這個人!!」

本日2025年11月27日(四)起，出自『機動戰士鋼彈 SEED DESTINY』的「命運鋼彈」已於今日在《激戰任務２》PlayStation版中實裝。Steam版也會在同日更新後同步實裝。

「命運鋼彈」將以 地上／宇宙兩用、COST 700 的 ★4 泛用機之姿參戰。

搭載技能「超絕重氫引擎LV1」，發動後可提升機體的推進器與推進器過熱時的回復速度。

此外，在機體 HP 降至一定數值以下時，技能「最高運轉（S）LV1」會自動發動一次，於一定時間內提升攻擊力與機動力，並減輕高速移動開始時的推進器消耗量、高速移動中受到的傷害，以及累積造成的失衡產生。

當技能「最高運轉（S）LV1」發動期間，格鬥主武裝「亞隆戴特光束劍」的性能也會產生變化，使本機更容易接近敵機，推薦駕駛員可以趁此期間，積極展開近距離戰鬥!

紀念「命運鋼彈」實裝各種抽選配給同步實施中！

(來源：萬代南夢宮娛樂官方提供)

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

為紀念「命運鋼彈」實裝， 2025年11月27日(四)起，PlayStation版與 Steam版將同步舉辦：「命運鋼彈保證STEP UP抽選配給」。

保證可在STEP7獲得「命運鋼彈 LV1」一架，並可同時獲得能提升機動性，且泛用機裝備後可增加對各部位造成傷害的改裝零件「連結系統[泛用Ｉ型] LV1」。

敬請把握這次機會，入手「命運鋼彈」吧！

此外，考慮到「命運鋼彈」的性能也同步舉辦：「改裝零件保證STEP UP抽選配給」。

在 STEP2 及 STEP3 保證獲得適用於「命運鋼彈」的改裝零件：「特殊強化骨架[Type-A] LV1」及「燃燒效率輔助裝置 LV1」 。

如果已經入手「命運鋼彈」，也千萬別錯過這個抽選配給！

「命運鋼彈保證STEP UP抽選配給」

實施期間：2025/11/27(四) 更新後 ～ 2025/12/4(四) 13:30 <JST>[預定]

「改裝零件保證STEP UP抽選配給」

實施期間：2025/11/27(四) 更新後 ～ 2025/12/4(四) 13:30 <JST>[預定]​

紀念「命運鋼彈」參戰！機體參戰 PV 正式公開中！

「命運鋼彈」於戰場活躍的特別影片已在YouTube公開，

附＜VR通訊員＞拉克絲代幣包＆附＜VR通訊員＞蜜雅代幣包 同步販售！

(來源：萬代南夢宮娛樂官方提供)

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

配合「命運鋼彈」實裝，「附＜VR通訊員＞拉克絲代幣包」及「附＜VR通訊員＞蜜雅代幣包」同步販售中！

本商品為內含 53 枚代幣並附贈＜VR通訊員＞的超值套組，除了搭配「命運鋼彈」使用外，也可在 Steam版中，搭配已登場的「自由鋼彈」一起享受遊戲，千萬別錯過！

附＜VR通訊員＞拉克絲代幣包/ 附＜VR通訊員＞蜜雅代幣包

販售期間：2025/11/27(四) 更新後 ～ 2025/12/18(四) 13:59 <JST>[預定]​

※Steam版的「附＜VR通訊員＞拉克絲代幣包」及「附＜VR通訊員＞蜜雅代幣包」購買方式請於遊戲內商店確認。

PlayStation版「BLACK FRIDAY」活動實施中！包含登入獎勵與每日一次的免費抽選配給等豐富內容！

(來源：萬代南夢宮娛樂官方提供)

(來源：萬代南夢宮娛樂官方提供)

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

PlayStation版現正舉辦「BLACK FRIDAY」活動!

活動期間內，只要登入遊戲即可獲得登入獎勵指定 MS，還可進行每日限定1次，★2以上MS保證獲得1架的「BLACK FRIDAY特殊抽選配給」。

同時，期間限定任務也已頒布，達成所有任務後即可獲得標誌「FAITH」，以及整備士增額券等報酬。

此外，回收窗口也將追加常設改裝零件：「教育型電腦LV1」「腦波傳導套件LV1」。

期間限定活動好評實施中，快來看看其他活動詳細。

「BLACK FRIDAY」活動實施期間：實施中 ～ 2025/12/4(四) 13:59 <JST>[預定]​

PlayStation版【BLACK FRIDAY】超值31枚代幣包販售中！

(來源：萬代南夢宮娛樂官方提供)

PlayStationStore正在販售可獲得31枚代幣的「【BLACK FRIDAY】超值31枚代幣包」！

每個帳戶限購一次，所有玩家皆可購買。

千萬別錯過!

【BLACK FRIDAY SALE】超值31枚代幣包

販售期間：實施中 ～ 2025/12/4(四) 13:59 <JST>[預定]

改裝零件票選活動實施中！

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

目前正在舉辦改裝零件票選活動。

期間內，玩家可依需求選擇 5 個想要的零件。

之後，將舉辦 STEP UP抽選配 :只要進行10連抽，即可在贈品中獲贈一個票選排名較高的改裝零件。

今年PlayStation版與Steam版將同步實施，

無論PlayStation版、Steam版哪一版本的玩家都可參與！快來投票給你想要的零件吧！

「改裝零件票選活動」

票選期間：實施中 ～ 2025/12/1 (一) 23:59 <JST>[預定]

關於『機動戰士鋼彈 激戰任務2』

(來源：萬代南夢宮娛樂官方提供)

以「機動戰士鋼彈」系列作品為題材，總計520架以上的MS登場，基本遊玩免費，可享受最多6 vs 6在線小隊對戰的線上動作遊戲。

以精美的３D模組完美呈現戰場

(來源：萬代南夢宮娛樂官方提供)

能駕駛著經典MS和戰友一起騁馳在最擬真的鋼彈的戰場上！

不只MS，駕駛員從MS下來後，可以在對手的據點設置炸彈，或者請求支援砲擊，藉此擾亂戰場！

獲得&強化機體的基地營

(來源：萬代南夢宮娛樂官方提供)

在基地營中，不僅能入手新機體、強化ＭＳ、還可進行各種戰鬥準備！

「激戰任務2」中每週將追加新機體，千萬不要錯過！

出擊戰鬥、達成任務、並獲得報酬。

入手新機體，並自行強化及改造成專屬自己的機體後參戰。

完成眾多的戰鬥與任務，以成為王牌駕駛員為目標吧！！

－

