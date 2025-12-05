《機戰傭兵6》粉絲準備好！Steam突有新動作，DLC可能在TGA曝光？
今年的年度遊戲大獎（TGA2025）將在台灣時間的 12 月 12 日早上 8 點半正式登場，將會揭曉今年遊戲圈各個獎項的得獎者，以及最重要的「最佳年度遊戲」將獎落誰家。並且除了頒獎典禮外，歷年來 TGA 現場也會揭露許多未來的新作引起全球玩家們的期待。而就在日前，一直以來都因為《黑暗靈魂》、《艾爾登法環》等高難度動作遊戲受到玩家歡迎的 FromSoftware 的《機戰傭兵6：境界天火》在第三方網站 SteamDB 被發現日前出現了更新紀錄，也引起興奮的玩家們期待 DLC 是不是要來了。
根據第三方網站 SteamDB 的紀錄，已經發售 2 年多的動作遊戲《機戰傭兵6：境界天火》日前突然進行了更新，引起了玩家與系列作粉絲們的期待接下來開發工作室 FromSoftware 的動向，想知道是不是《機戰傭兵6：境界天火》也將擁有自己的 DLC 了。
不過，其實 SteamDB 的更新紀錄有變動不一定是遊戲即將推出 DLC，而是開發團隊對遊戲檔案進行的所有更動，例如修 Bug、新增描述等改動都會讓 SteamDB 的更新紀錄變更，因此《機戰傭兵6：境界天火》接下來是不是又有大動作，還需要等待 FromSoftware 正式確認才行。
並且，FromSoftware 目前應該正在收官明年將在 Switch 2 平台上獨佔推出的《The Duskbloods》，而且也剛忙完《艾爾登法環 黑夜君臨》的新職業更新，因此也讓人好奇是否有心力真的推出《機戰傭兵6：境界天火》的 DLC。不過，可以確定的是 FromSoftware 的下一步動向也將會是今年 TGA 頒獎典禮上受到大家關注的一大看點。
