《橫衝直闖》影評：想要出人頭地，就只能瘋狂往前衝！

「甜茶」提摩西夏勒梅主演的新片《橫衝直闖》讓他成為極具票房號召力的保證。（龍祥電影提供）

【文/香功堂主】觀賞「甜茶」提摩西夏勒梅主演的新片《橫衝直闖》(Marty Supreme)的心情，就跟觀賞《一戰再戰》或是《瘋狂麥斯：憤怒道》相似，都被電影的魔法給感動得一塌糊塗。而這樣出色的作品，少之又少。《橫衝直闖》的導演是 Josh Safdie，他和弟弟 Benny Safdie 聯手執導的《失速狂奔夜》和《原鑽》，都是我當年的愛片，今年兄弟倆分開拍片，Benny 執導的《重擊人生》，評價分歧，好壞參半，反倒是 Josh 導演的《橫衝直闖》，應該會是明年奧斯卡獎季的重要競爭作品。

1952 年，乒乓球選手馬提，在世界排名節節高升，為能籌措比賽費用，他得做煩悶無聊的工作，並且用盡各種謊言與手段，想辦法爭取收入。他冷漠又自私，搞大人妻瑞秋的肚子卻不負責、當著女演員凱伊史東、商場大亨、甚至是自己的朋友的面說謊也在所不惜，他認為自己只有一個使命，就是要在乒乓球界闖出名聲。但是，日本政府取消旅遊禁令，一位名叫遠藤的日本選手橫空出世，精湛球技，令他備感壓力......

夏勒梅飾演懷抱桌球夢想的熱血青年，為詮釋角色接受專業桌球訓練。（龍祥提供）

《橫衝直闖》風格與《失速狂奔夜》以及《原鑽》相近，劇情都走一件倒霉事緊接著另一件爛事發生的快節奏，把角色推向極端的情境中，類似的手法，也可見於西恩·貝克的作品，這類型作品通常具有飽滿的戲劇張力，喜歡的人會覺得電影看下來十分爽快，不喜歡的人大概會被劇中人物的各種瘋狂行徑擾得有些疲乏吧。

「你不知道我花了多少力氣才來到這裡。」

「喔，恐怕你的努力還不夠。」

不管是《橫衝直闖》、《失速夜狂奔》或《原鑽》，主角的性格都不算討喜，非典型好萊塢電影的英雄人物，但電影結局，觀眾又會對角色產生感情，甚至喜歡上這些角色，而讓觀眾改變觀感的原因，在於他們拼命三郎的生存之道。馬提是不是自戀的混帳、為了達到目的而不擇手段？是。但他為什麼這麼做？因為想成功，也因為那是他選擇的人生目標。我們看著馬提，或許會忍不住想：你會把自己搞得這麼慘，都是咎由自取。但反過來想，安逸的生活，不也是一種人生選擇？

金獎影后葛妮絲派特洛回歸大銀幕演出《橫衝直闖》。 （龍祥提供）

電影裡，凱伊史東為了讓生活更有保障，嫁給富商，退出鎂光燈下，成為貴婦，她活得不開心，但那就是她的選擇。瑞秋已經結婚，依然背著先生跟馬提發生關係，最後甚至懷孕，而即使馬提對她的態度反反覆覆，她都不願放手，那也是她的選擇。每個人都得為他們渴望的人生奮鬥，就連有錢人家的孩子，嘴上說想要創業、打造商業帝國，卻又貪圖家庭的保護，不願用破斧沉舟的氣魄去賭一把，那就只能繼續當一個被保護的人，無法圓夢，也走不出家庭的箝制。

「我怎麼知道你會不會信守承諾？」

「你不會知道，因為你沒有權力。」

而社會的運轉機制是：權力者可以決定遊戲規則：有錢有權的人可以讓警察來家裡逮人、可以花100美金要陌生人幫忙照顧一隻狗、可以拿桌球拍狠打不聽「教訓」的人的屁股，反觀馬提為了能參加比賽，眾叛親離，什麼委屈都要吞，不然就只能一輩子抱憾。

「甜茶」提摩西夏勒梅新作《橫衝直闖》預計好口碑會持續發酵。（龍祥電影提供）

是的，馬提不完美，但他爛得讓人從翻白眼到認同，想為他加油。因為他是生活中所有敢怒不敢言的我們的代言人，吃鱉了沒關係，只要能有一刻證明自己的價值，那就足夠。而當那一刻真的發生，你一方面替他開心，一方面卻也明白，那可能是馬提所能得到的最好結果（？），同樣的激情時刻，或許以後不會再重現，而馬提滿身的刺，可能會被大環境慢慢磨掉，最終成了一個安穩度日的「平凡人」吧（他犯下的各種罪行，就算沒進牢獄，也可能被桌球協會一輩子禁賽）。

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

明年奧斯卡獎看來有機會是《一戰再戰》發光發熱的場子，但在看完《橫衝直闖》後，我真心希望這部片能夠闖進最佳影片、導演、劇本、剪接、配用等獎項，這部片的演員群戲強大到不可思議，每個人都閃閃發光，而飾演馬提的 Timothée Chalamet，應該有機會提名男主角獎，他在《橫衝直闖》的表演實在太棒了，既是反派也是英雄，最後結尾的表情收得超好。另外，飾演瑞秋的 Odessa A'zion，同樣讓人眼睛一亮，看似愛情裡的傻子，精明起來也不比馬提失色，非常欣賞這個角色，明年奧斯卡的女配角獎競爭激烈，要搶到一席入圍不容易，但期待她能順利入圍！

