《橫衝直闖》／甜茶演技和票房都能扛！化身桌球賭徒⋯主角靈感來自他

提摩西夏勒梅有望以《橫衝直闖》三度入圍奧斯卡影帝。（圖／龍祥提供）

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演新片《橫衝直闖》，在導演賈許沙夫戴鏡頭下成功演繹充滿魅力又令人厭惡的「馬提莫瑟」。北美票房創下佳績，正式上映首周在2600間戲院獲得1740萬美元，票房累積達2830萬美元，創下A24迄今第二高的開片紀錄，僅次於《帝國浩劫：美國內戰》。

賈許沙夫戴花了六年創作《橫衝直闖》，延續了其代表作《原鑽》那種令人窒息、快節奏且充滿混亂感的影像風格，讓提摩西夏勒梅在1950年代的桌球世界擴展成賭博與野心的瘋狂冒險。緊張感讓觀眾彷彿置身於主角那不可一世的自我膨脹中，體驗一場腎上腺素飆升的視覺饗宴。

提摩西夏勒梅繼《以你的名字呼喚我》一鳴驚人後，在《巴布狄倫：搖滾詩人》化身一代音樂傳奇，吹奏口琴、彈奏吉他親上陣；《旺卡》展露天真單純，還大秀唱跳魅力；《沙丘》成為救世主，為家族展開報復。《她們》、《國王》、《美麗男孩》也能見證時多變面向，堪稱好萊塢現今演技和票房號召力兼具的演員。

提摩西夏勒梅和導演賈許沙夫戴籌備《橫衝直闖》多年。（圖／Getty）

．導演賈許沙夫戴如何發展本片？

導演賈許沙夫戴從小就開始打桌球，身邊有許多猶太裔移民，常在安息日晚餐後，聚集在他祖父母家的廚房餐桌旁打球，因此他對這領域並不陌生，「那些在桌球領域出類拔萃的人，往往是在其它地方顯得格格不入的人，這項運動在當時並不受到尊重，所以自然而然地吸引了那群怪咖、純粹主義者和偏執狂般的人。」2018年，他的妻子莎拉羅森（Sara Rossein，同時也是該片的執行製片與研究員）在一家二手店買到了《The Money Player》，為1950年代桌球冠軍馬提瑞斯曼（Marty Reisman）的自傳。

賈許沙夫戴形容封面上有個長相很有趣的人，他把書拿給2017年在一場派對上認識的提摩西夏勒梅看後說：「我想拍一部關於這個世界的電影，你看這個球員長什麼樣子。」提摩西一看就驚呼：「天啊，他長得跟我簡直一模一樣！」

提摩西夏勒梅片中角色令人又愛又恨。（圖／龍祥提供）

．甜茶練球時間比你想得多

提摩西夏勒梅當時得知有機會和賈許沙夫戴合作，也不等《橫衝直闖》確定開拍，2018年就開始在曼哈頓下城24小時營業的球館學桌球。疫情期間，他把家中客廳的家具清空，搬來桌球設備，有天賈許沙夫戴前往拜訪以評估他的球技，當時距離電影開拍還有四年，沒想到兩人打球時，賈許意外扭傷腳踝，整整三個月都一拐一拐地走路。

但就算疫情後開始忙於拍攝其它電影，提摩西夏勒梅都沒有停止訓練，拍攝《旺卡》時他在倫敦準備了一張練習桌；拍《沙丘2》時在布達佩斯、約旦、阿布達比都各有一張練習桌；甚至在坎城影展宣傳《法蘭西特派週報》時也不例外；之後他在法國聖特羅佩附近的小鎮租了一間Airbnb，在那裡繼續練球。

不過與此同時，提摩西夏勒梅也在準備《巴布狄倫：搖滾詩人》，他形容《巴布狄倫：搖滾詩人》和《橫衝直闖》是他最珍視的兩部作品，雖然可能會有人覺得他在吹牛，但都有被記錄下來，「我用好幾年的時間來磨練，這是事實，我當時是同時並行在準備這兩件事。」

葛妮絲派特洛飾演大明星，與提摩西夏勒梅有段禁忌愛戀。（圖／龍祥提供）

．馬提瑞斯曼僅是靈感來源，並非本片主角

本片靈感取自傳奇桌球選手馬提瑞斯曼，他是1950年代的桌球冠軍，於2012年去世，《運動畫刊》稱他為「該項運動中最負盛名的老千（hustler）」，但《橫衝直闖》的電影主角馬提莫瑟是原創的虛構角色，但加諸一些馬提瑞斯曼的經歷。

馬提瑞斯曼當年也以表演天賦和拼勁聞名，能用乒乓球將香菸劈成兩半，甚至會蒙著眼睛或坐著打球博眼球。他也曾和一位搭檔跟著哈林籃球隊進行世界巡迴演出，表演了一套滑稽的桌球節目，像是用平底鍋和運動鞋擊球。

據《運動畫刊》報導，馬提瑞斯曼經歷過許多瘋狂事蹟，足以再拍成另一部電影，在他環遊世界期間，他曾從事走私與販售貨品，從尼龍絲襪到精緻水晶都有，也曾短暫在鞋店工作過。他曾表示，他的自傳已賣出電影版權，他還提議由勞勃狄尼洛來飾演他。但根據1974年《綜藝》雜誌的一篇文章，儘管版權在出版後就已被買下，該計畫卻從未真正啟動。

尤其當年馬提瑞斯曼是前往印度，並非如電影中前往日本與佐藤博治對戰，但他慘敗給使用新型海綿橡膠貼面球拍的佐藤博治，但這場敗仗發生在64強賽，而非決賽，且馬提瑞斯曼當時並非冠軍熱門人選。

《橫衝直闖》還原1950年代。（圖／龍祥提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導