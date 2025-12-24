《歧路旅人》系列銷量破600萬套，一代與二代遊戲限時四折優惠

SQUARE ENIX CO., LTD宣布，現正於Nintendo Switch , Nintendo Switch 2 , PlayStation5, PlayStation4, Steam, XboxSeries X|S, Xbox One, Windows, Epic Games Store熱賣中的「歧路旅人」系列全球累計出貨、下載販售量（※）超過600萬套。

※《歧路旅人》、《歧路旅人II》與《歧路旅人0》的全球累計出貨、下載販售量總和

廣告 廣告

（來源：SQUARE ENIX官方提供）

《歧路旅人》與《歧路旅人II》舉辦四折優惠活動！

（來源：SQUARE ENIX官方提供）

現正於各平台舉辦《歧路旅人》與《歧路旅人II》下載版四折的優惠活動。

兩部作品都是獨立的故事，因此不論從哪部開始遊玩都沒有問題。

還未遊玩過的玩家，歡迎趁此機會考慮購買！

※購買時請確認售價已變更為優惠價

※具體優惠價格請前往各平台確認

※各平台優惠活動和開始／結束時間可能不同。

「 歧路旅人 」 系列簡介

自2018年推出首部作品，全球累計出貨、下載販售量(※)超過600萬套的RPG系列。

以融合點陣圖和3DCG的「HD-2D」畫面，描繪出八位旅人的故事。

無論要去哪裡，要做什麼，以及要成為哪個故事的主角，一切都由你決定。啟程吧，展開專屬於你的故事。

※《歧路旅人》、《歧路旅人II》與《歧路旅人0》的全球累計出貨、下載販售量總和

－

以上內容為廠商提供資料原文