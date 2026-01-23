《歧路旅人0》首次特價！SE新春Steam優惠開跑，兩款超大作也有打折

SQUARE ENIX 「新春優惠 PC版專場」特賣活動正式開跑。在本次優惠活動中，不僅有《歧路旅人0》首次打折，還能夠以更優惠的價格享受《勇者鬥惡龍I & II HD-2D Remake》等作品。

特賣重點遊戲與折扣

《歧路旅人0》 八折特惠！

Steam: https://store.steampowered.com/app/3014320/_/

是選擇走上復仇之路，還是展開復興之旅，一切都由你決定。

啟程吧，踏上你所創造的故事之旅。

《勇者鬥惡龍I & II HD-2D Remake》八折特惠！

Steam: https://store.steampowered.com/app/2893570/III/

描繪《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》世界後續的《勇者鬥惡龍I》與《勇者鬥惡龍II》合併為一部作品登場。在融合點陣圖與3DCG的「HD-2D」優美世界中，再次踏上盛大的冒險吧！

《FINAL FANTASY XVI》五折特惠！

Steam: https://store.steampowered.com/app/2515020/FINAL_FANTASY_XVI/

「FINAL FANTASY」系列第 16 部正傳作品。

在逐步走向末路的世界「伐利斯傑亞」。世界受魆黑地帶侵蝕，各國都在尋求能產出乙太的根源「母水晶」。這終究引發了戰爭，身上宿有強大召喚獸力量的「顯化者」們被投入沙場。這是斷絕水晶庇蔭的故事。

《KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)》五折特惠！

Steam: https://store.steampowered.com/app/2552450/KINGDOM_HEARTS_III__Re_Mind_DLC/

索拉等人得知至今因「王國之心」發生的一連串戰鬥，全都在企圖掀起鑰刃戰爭的賽亞諾特大師的計畫之中。於是他們為了與黑暗對抗，要想辦法找齊７位光明守護者。

國王和里克開始找尋身經百戰的鑰刃使者，索拉、高飛和唐老鴨則為了找出「甦醒之力」，再度踏上巡迴各個迪士尼世界的旅程。

活動資訊與注意事項

此次特賣活動主要針對 PC（Steam）平台。官方提醒，玩家購買前需確認商店頁面售價已更新為優惠價，具體的折後價格與活動截止時間，則需以各區域商店頁面顯示為準。