《死亡擱淺》小島秀夫談創作：「就像吃飯喝水一樣自然」

從 1987 年的初代《潛龍諜影》以來，日本傳奇遊戲製作人小島秀夫就走進了全球玩家的視野之中，成為這個世代最傳奇的遊戲製作人之一。而在離開 Konami，自立門戶成立小島工作室後，《死亡擱淺》系列又再度獲得了成功，出乎所有人意料的讓這款被玩家們戲稱「走路模擬器」的遊戲再度獲得了超級好的口碑與讚譽，紛紛讚嘆這位傳奇製作人的創作實力與各種鬼點子。而最近小島秀夫上《Wired》影片，接受網友提問時就表示，對他而言，「創作」就像是喝水、吃飯一樣，再正常不過的事情。

近日日本傳奇遊戲製作人小島秀夫上國外雜誌《Wired》的 Youtube 頻道，回應各式網友提問時也分享了自己的遊戲創作哲學，並且也給予了那些想要進入遊戲開發業的開發者們建議。小島秀夫表示，由於遊戲並不同於電影等媒介，「幾乎沒有時間軸能控制玩家們要做什麼事」，因此他認為，必須以讓玩家們時時刻刻都開心為目標才行，「所以有能帶給人們開心的特質，例如就像服務業，有顆服務人們的心可能就很適合。」

而談到自己的創作哲學，小島秀夫也表示，對他來說故事與主題才是更重要的，也舉《死亡擱淺》當例子：「《死亡擱淺》的故事還有著許多謎團，而當時就有人提出做成一款送貨遊戲，透過主角山姆也能把一切串起來，我當時就覺得這個想法很不錯。」

一直以來很喜歡看電影的小島秀夫也被問到，未來如果可以他想把哪些電影改編成遊戲，小島秀夫就舉例，2025 年上映的《終極戰士：殺戮星球》的故事就很適合被改編成遊戲，但他自己也沒有把握能不能成功，只是這個故事真的很酷。此外，談到「創作」這件事對他的意義，小島秀夫就表示，其實創作對他來說就是日常生活的一部分，「可能就跟吃飯、睡覺、洗澡一樣，只是每天會做的事之一。」

這位傳奇製作人進一步解釋，從他每天起床開始，一旦有事情啟發了他，那他就會馬上在腦中形成畫面與創作概念，然後就會進去辦公室，努力將這些概念實現出來。「但我覺得這不是我獨有的，創作者們應該都跟我差不多。」，並且對他來說，「創作」這件事也是生活的必需品之一：「如果有一天不再創作，或許我就活不下去了。」