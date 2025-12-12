《死亡擱淺2》TGA全槓龜！小島秀夫看《33號遠征隊》奪獎「一個表情」爆紅300萬人看

2025 年 The Game Awards 今（12）日早上舉辦，最終由《光與影：33號遠征隊》拿下包含年度最佳遊戲等 9 個大獎，以破紀錄的姿態滿載而歸。而這次小島秀夫的《死亡擱淺2：冥灘之上》入圍 7 項已經是第二多的遊戲，他本人也親自到場參與，沒想到最後什麼獎項都沒帶回，而在頒發「最佳遊戲指導」時，小島秀夫的「一個表情」曝光在 X 上爆紅，引起網友熱議。

小島似乎沒有評論過這款作品（圖源：33號遠征隊、Getty Image）

《33號遠征隊》這次的大獲全勝已經在網路引起了兩極熱議，一派認為實至名歸，而一些人則是表示在最佳獨立遊戲、最佳 RPG 等應該有更傑出的選擇。而與主持人關係相當好的小島秀夫這次也帶著《死亡擱淺2》參加，沒想到一路陪坐到底，而就在頒發最佳遊戲指導時，依然由《33號遠征隊》中選，小島此時的「一抹微笑」被捕捉到後在網路上引起熱議，才半天就吸破 300 萬次觀看與 5 萬讚。

這個微笑也引起網友的各種解讀，有人表示：「懂得都懂」、「真的沒必要去被羞辱」、「小島要跟 Geoff 絕交了」、「完全是尷尬又無奈的表情」、「一個表情道盡一切」、「呵」；但也有網友要大家不要過度解讀：「不用對一個表情穿鑿附會啦」、「不用腦補別人的反應」、「搶著幫小島代言？」

而《33號遠征隊》、《死亡擱淺2》在各方面也都有自己的優缺點，但能夠雙雙入圍年度最佳遊戲已經說明他們都是相當優秀的遊戲，玩家只要選擇自己想玩的支持就好。