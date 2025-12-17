《殭屍女兒》編導畢鑑盛親授編劇秘笈「靈感來自屁股」

記者潘鈺楨報導／由台北市文化局、台北市文化基金會及台北市電影委員會主辦的2025「台北電影學院」於昨（16）日驚喜追加本年度最後一場活動「編劇論壇」，與台灣大哥大「商業編劇人才養成計劃」攜手合作，邀請到韓國重量級金獎導演畢鑑盛授課，並由經驗豐富的國際製片人金哲秀主持論壇，與現場學員分享兼具高品質與市場價值的編劇祕法。

主辦方台北市電影委員會總監饒紫娟表示，商業電影有其重要性，要有商業電影才會有產業，而好的商業電影卻很少見。市場上能夠突出的都是像《寄生上流》這樣披著商業片外皮的作者電影，也證明了好的商業片及類型片有其市場與觀眾，「非常感謝台灣大哥大的大力支持，雙方合作致力於支持台灣電影產業蓬勃發展，並持續為培育優秀影視人才做出努力。」

本場講座講師為2025年度韓國票房冠軍、甫獲得青龍電影獎的《我和我的殭屍女兒》導演畢鑑盛，其作品以引人入勝的敘事能力及鮮明的視覺風格廣受好評，創作橫跨電影及電視，不僅曾受多個國內外影展青睞，更兼具藝術價值和商業表現，為韓國近年來備受矚目的新銳導演。

畢鑑盛導演從自身創作經歷及作品出發，於講座中提出8個商業編劇必備技巧，從如何撰寫大綱到經典的三幕劇結構、角色設計、台詞畫面安排、故事主題及高潮設計等等，為現場學員提供商業劇作「最佳解題思路」。導演並提及自己十分喜愛臺灣電影《左撇子女孩》的表現手法，把魔鬼的手偷東西用有趣的形式呈現，透過情境傳達及大量的留白讓觀眾一起參與，充分表達老么的不安及家人之間的關係。導演最後補充自己的靈感來自於屁股，每天都要讓屁股坐在桌子前書寫，在住院時的病床上也寫、父親的喪禮上也寫，不要認為沒有靈感就到處去旅行。

論壇主持人金哲秀為著名國際專案製片人，亦活躍於影展策展與顧問工作，深耕亞洲影視多年，在亞洲擁有豐富跨國製作經驗。金哲秀曾任香港知名導演陳果的共同製片人，與王家衛、杜琪峯、劉德華等香港重量級電影人合作，並參與多部韓中合製企劃及韓國大型商業電影的製作統籌，包括年度票房冠軍《神偷大劫案》。在場學員於論壇中提問畢鑑盛導演作品以愛為主題時，悲劇結局該如何與主題做連結？導演表示編劇無論結局如何收尾，最重要的是選定類型、符合主題，以《我和我的殭屍女兒》為例，導演認為當時因逢疫情結束，所以即便原著漫畫結局是悲劇收場，但他想透過電影安慰觀眾，讓主角以愛來圓滿收尾，「商業電影其中重要的是要顧及觀眾心情被滿足的部分。」