《永劫無間》世界冠軍總決賽由選手WuFeng與SR戰隊奪下，圓滿落幕花絮搶先看

由艾肯娛樂代理的武俠競技遊戲《永劫無間》年度最高殿堂賽事——世界冠軍賽「劫盃」總決賽，於 12 月 20 日盛大開場。歷經兩日巔峰對決，單排冠軍由TE 戰隊選手 WuFeng 奪下，三排賽事則由SR 戰隊成功封王。賽事特別邀請人氣歌手希林娜依・高與胡彥斌分別於單排與三排開場獻唱，以熱血歌聲為巔峰對決揭開序幕，現場氣氛熱烈沸騰。

《永劫無間》2025「咏武嘉年華」於深圳盛大舉行（來源：艾肯娛樂官方提供）

賽事期間，官方同步舉辦大型線下嘉年華「咏武嘉年華」，並特別邀請亞服代表——爆哥、周荀 DenKa 與呱Gua 前往深圳現場，透過第一手紀錄與互動體驗，將劫盃與嘉年華的熱度即時帶回亞服社群，讓無法親臨現場的玩家也能一同感受這場年度盛會的熱血氛圍。

《永劫無間》2025深圳世界冠軍賽（來源：艾肯娛樂官方提供）

胡彥斌、希林娜依・高 獻唱主題曲與經典曲目，引爆劫盃熱血

本屆劫盃賽事官方特別邀請知名歌手希林娜依・高與胡彥斌分別於單排與三排賽事開場獻唱。希林娜依・高在賽場上一連帶來 2025 冠軍賽主題曲《破繭COUNTER TO GLORY》及遊戲經典主題曲《命運火焰》等曲目；次日三排決賽則由胡彥斌演唱《你要的全拿走》，以及《盜墓筆記》聯動主題曲《無間渡》等經典曲目，兩位歌手的演出為賽事注入熱血能量，也成功帶動了全體玩家的觀賽熱情！

為振而戰，一戰成名！單排新王就此誕生

回顧劫盃單排賽事，SR.Spider在開局階段 就 狀態火熱，憑藉強勢操作連續斬獲兩局「戰神」封號並率先開啟賽點。隨後比賽進入白熱化，ASE.Xuanyuan、TE.WuFeng、BJ.WNG.Verse 及 BBE.Froztivus 等選手相繼回暖，各自取勝並挺進賽點，現場氣氛緊繃至最高點。

而在關鍵第七局末，戰況演變成由 TE.WuFeng、ASE.Xuanyuan 與 BBE.Froztivus 的三強混戰，冠軍即將脫穎而出。最終由TE.WuFeng 憑藉精準的站位與冷靜的操作成功存活至最後，正式捧起 2025 年單排決賽冠軍獎盃。TE.WuFeng 在這座群星匯聚的舞台上，用實力向世界證明自己，開啟了職業生涯的嶄新篇章。

《永劫無間》2025 劫盃單排總冠軍 TE.WuFeng（來源：艾肯娛樂官方提供）

極限營運定勝負！SR 戰隊稱霸三排戰場奪冠

劫盃次日三排賽事戰況同樣膠著，前段賽程由多支隊伍輪流取勝，遲遲未見賽點出現。直到第五局，四支隊伍同時進入奪冠門檻，現場氣氛瞬間拉滿。關鍵一戰中，賽事焦點 SR 戰隊展現了教科書級別的團隊營運實力，儘管上半場位居劣勢，但他們憑藉精準資源管理，最終成功以滿編狀態進入決勝圈，並掌控核心地形優勢。最終，SR 戰隊成功在賽事第五局成功封王，這也是劫盃史上首支在第五局即提前宣告稱冠的隊伍。 SR 戰隊繼今年奪下「電競世界盃」冠軍後，再添一座世界級榮耀，正式宣告 SR 王朝啟動。

《永劫無間》2025 劫盃三排總冠軍 SR 戰隊（來源：艾肯娛樂官方提供）

爆哥、周荀DenKa、呱Gua 應援團直擊嘉年華現場 將熱情帶回亞服

今年的劫盃高潮可不止於賽事，於深圳盛大舉辦的「咏武嘉年華」也於12/19-12/22 重磅登場，現場設置多樣闖關內容、舞台活動與大量 Coser，吸引眾多玩家參與。《永劫無間》亞服也特別派出「劫盃應援團」代表——爆哥與Coser 周荀DenKa、呱Gua 前往現場，替無法親臨現場的玩家們記錄這場盛會的第一手畫面與氛圍。

《永劫無間》亞服應援團爆哥、周荀DenKa、呱Gua（來源：艾肯娛樂官方提供）

其中Coser 周荀DenKa與呱Gua在今年分別以「小殭屍玉玲瓏」、「白無常季瑩瑩」造型驚艷全場，在現場吸引大量目光，合影邀約絡繹不絕，成為玩家目光焦點之一！爆哥則在現場體驗各大攤位活動，並同步拍攝Vlog紀錄體驗過程，帶領玩家從不同角度感受嘉年華現場氛圍！官方更特別為爆哥設計「賓果挑戰」，透過完成指定任務，將可替粉絲爭取額外周邊福利，究竟爆哥是否能順利完成任務？後續也將在爆哥的YouTube頻道正式公開企劃影片，也請玩家持續關注！

爆哥拍攝Vlog企劃並執行官方「賓果挑戰」任務替觀眾謀福利（來源：艾肯娛樂官方提供）

Coser 周荀DenKa熱情與咏武嘉年華玩家合影（來源：艾肯娛樂官方提供）

全球玩家熱血共振，《永劫無間》2026將持續引燃玩家熱血

從咏武嘉年華到劫盃，永劫無間的年度活動一年比一年精彩，成功凝聚全球玩家的熱情共「振」。隨著2025年即將落幕，相信玩家們也對明年官方即將推出的各項趣味與豐富活動充滿想像與期待。無論內容如何，相信每一場活動都將讓玩家深刻感受到「此生無悔入劫門」的風采與驕傲！

－

