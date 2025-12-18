《永劫無間》世界冠軍總決賽12月20日盛大開戰，賽事與現場表演資訊一次看

由艾肯娛樂代理的 Steam 遊戲《永劫無間》年度電競盛會——世界冠軍賽「劫盃」總決賽，將於 12 月 20 日至 12 月 21 日中國深圳盛大開戰！歷經激烈小組賽洗禮，共 12 位單排選手與 12 支三排戰隊成功晉級，將在總決賽舞台上展開巔峰對決。本屆「劫盃」世界賽不僅呈現最高水準的競技較量，更推出多項觀賽活動及並準備豐富限定虛寶獎勵，邀請全球玩家共同投入這場充滿武俠張力的競技饗宴。

《永劫無間》2025年劫盃主視覺（來源：艾肯娛樂官方提供）

本屆賽事將於永劫無間亞服Twitch 頻道全程轉播，讓各地玩家都能即時掌握戰況，感受瞬息萬變的戰場節奏，親眼見證新一屆「劫盃」世界冠軍的誕生。

為振而戰！全球頂尖豪傑齊聚力爭冠軍榮耀！

本次《永劫無間》世界冠軍賽「劫盃」將有 12 位單排選手與 12 支三排戰隊齊聚總決賽舞台，每場對決都是頂尖高手的極限交鋒，不到最後一刻，勝負都未能揭曉。

此外，今年賽事更特別邀請重量級藝人歌手「希林娜依．高」與「胡彥斌」擔任總決賽開場演唱嘉賓。於單排總決賽當日，「希林娜依．高」將首度獻唱全新世界冠軍賽主題曲《破繭》；而在三排總決賽當日，則由「胡彥斌」熱血演繹《盜墓筆記》聯動主題曲《無間渡》，兩位頂尖音樂人將以澎湃旋律點燃現場,打造融合武道精神、競技熱血與視聽震撼的舞台饗宴

《永劫無間》總決賽嘉賓「希林娜依．高」與「胡彥斌」（來源：艾肯娛樂官方提供）

《永劫無間》2025單排總決賽晉級隊伍（來源：艾肯娛樂官方提供）

《永劫無間》2025三排總決賽晉級隊伍（來源：艾肯娛樂官方提供）

競速冠軍相會武道冠軍！爆哥與周荀 DenKa帶你去「深振」！

今年《永劫無間》官方團隊特別邀請知名競速遊戲選手「爆哥」與人氣 Coser「周荀 DenKa」擔任亞服應援團，親赴深圳世界賽現場共襄盛舉。身為競速領域的前世界冠軍「爆哥」將以獨特的賽場氣場，讓「競速魂」與《永劫無間》的「武道精神」在本屆劫盃中激盪出最熱血的火花。

同時，「周荀 DenKa」將以 Cosplay 造型華麗登場，化身高人氣遊戲角色，與現場眾多 Coser 同場交流，展現視覺與角色魅力的多重層次。期待兩位亞服應援團成員，能在此次世界賽之旅中，為玩家與觀眾帶來豐富精彩的場外互動與第一手幕後花絮，讓劫盃的精彩不只在賽場上。

亞服應援團爆哥與 周荀 DenKa（來源：艾肯娛樂官方提供）

精彩賽事全程轉播，最新資訊與福利不錯過！

總決賽將於「永劫無間亞服官方 Twitch」進行全程實況轉播，並邀請知名主播「小威」與亞服選手「楓紅」組成主播陣容。小威與楓紅將憑藉豐富的賽事經驗與專業視角，帶領玩家深入解析賽事進程，掌握關鍵戰局。

此外，在三排總決賽當日，研發團隊也將隆重推出「咏武鬥劍發布會」，搶先揭露來年全新版本內容，包含最新聯動企劃與多項豐富福利資訊，第一時間帶給玩家最完整的改版前瞻。

官方團隊亦同步加碼觀賽送好康活動，只要鎖定永劫無間亞服 Twitch 官方頻道，即有機會在直播期間參與不定時抽獎，獲得永劫無間限定官方好禮，邀請玩家一同熱血應援、共享賽事盛宴。

咏武鬥劍發布會將於1221震撼登場（來源：艾肯娛樂官方提供）

