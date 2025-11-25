《永無止境史嘉蕾》金馬影展掀轟動 細田守直搗「復仇」概念引共鳴

記者潘鈺楨報導／奧斯卡提名肯定的日本當代動畫大師細田守，日前帶著最新作品《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展，引起一股搶票熱潮。這部搶先曝光的電影展現了導演的全新突破，以2D結合3D的畫風，創造出奇幻壯觀的「異世界」國度，宏大的格局讓不少觀眾為之驚嘆。

對於這次不同於以往的嘗試，細田守在採訪中提到，他的創作動機源於對當代世界的關懷：「在世界各地充滿令人心碎的衝突之際，我始終相信，唯有彼此相愛、選擇以團結共存的方式生活，才能帶領我們走向更美好的未來。」

他強調，正因如此，他認為現在比以往任何時候都更需要這部作品：「我希望能在此刻，把這部新作品分享給全世界。」

《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》的靈感來自於莎士比亞四大悲劇之一的《哈姆雷特》，自威尼斯影展首映以來，便獲得外媒與觀眾的一致好評。電影集結了坎城影帝役所廣司、《工作細胞》的蘆田愛菜，以及《在車上》的岡田將生等全明星配音陣容。

細田守透露，拍攝這部電影的動機源於疫情後的全球地緣政治局勢：「我相信許多觀眾都能對『復仇』這個概念產生共鳴。對我而言，復仇在世界各地都是一種浪漫的情感投射，我們每個人心中或多或少都有一個無法原諒的對象。」

然而，導演的最終目的是向年輕世代傳遞更正向的訊息：「我希望能藉由這部作品，向年輕世代傳遞更正向的訊息，我希望觀眾能感受到史嘉蕾的心境變化，並理解究竟是什麼，讓她意識到生命中還有比復仇更重要的事情。」

