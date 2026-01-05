《決勝時刻：黑色行動7》玩家練滿30把武器！官方卻建議「出門走走」

《決勝時刻：黑色行動 7》多人對戰提供大量可解鎖內容，除了每週挑戰外，玩家還能挑戰「武器聲望」（Weapon Prestige）系統；當武器熟練度刷滿後，玩家可重置等級以解鎖新配件與塗裝；完成兩次重置後，武器最高可提升至 250 級，所需時間相當可觀，即使搭配經驗值加倍活動亦不例外。

圖／Reddit u/kaiiyu

近期有玩家發現，若將遊戲中多數武器練到 250 級，系統會送上一個特殊獎勵，並「建議」玩家該出門走走。

Reddit 用戶 kaiiyu 指出，他將 30 把武器練滿後，獲得了一張寫著「Touch Grass」的名片（意指別再沉迷、該出門走走）。名片圖樣為骷髏士兵躺在草地上、四周散落武器，但沒有任何動畫效果，也是唯一的獎勵。

由於《黑色行動 7》會隨賽季持續新增武器，玩家僅需將 30 把武器練滿即可解鎖該名片。kaiiyu 也表示自己仍有幾把狙擊槍與近戰武器尚未完成，推測後續可能還有其他隱藏獎勵。

不過從留言反應來看，部分玩家對這項獎勵並不買單，認為以投入時間來看，官方至少應該為名片加入動畫效果，而非只是一張靜態圖。

