《決勝時刻M》6周年盃隊伍Change World奪冠，總決賽觀賽派對精彩落幕花絮一次看

歡慶《Garena決勝時刻 Mobile》6 周年，年度指標賽事「決勝 6 周年盃」於 12 月 27 日 （六） 迎來總決賽巔峰對決，本次活動也推出「線上直播與線下觀賽派對」與所有玩家同樂。當天三創 12 樓觀賽派對現場湧入大量玩家到場，人潮絡繹不絕、應援聲浪此起彼落；線上直播聊天室也可見到玩家熱烈為隊伍加油打氣，緊接著關鍵局中的精采對決更將活動推向最高潮，也為6周年活動畫下圓滿的句點。

總決賽線下觀賽派對於三創登場，現場玩家滿場集結、熱血應援，周年氣氛全面引爆（來源：Garena官方提供）

狂賀！ Change World 在總決賽以穩定發揮奪得冠軍

選手從海選賽一路過關斬將，最終由 Change World 以穩定發揮與關鍵操作奪得冠軍寶座，在周年慶寫下封王戰績！選手在總決賽舞台上以高強度對抗與高默契合作交鋒，局勢瞬息萬變，讓每一次交火、每一次關鍵決策都成為現場與線上觀眾共同見證的「名場面」。透過線上線下雙場景串聯，「決勝 6 周年盃」不僅是一場冠軍之爭，更是一場由玩家、選手與線上觀眾共同完成的 6 周年盛典。

冠軍隊伍_Change_World_於總決賽封王，手捧冠軍獎盃合影，寫下_6_周年巔峰榮耀時刻（來源：Garena官方提供）

總決賽舞台選手全神貫注投入關鍵對決，攻防節奏緊湊，將現場與線上氣氛推向高潮（來源：Garena官方提供）

「決勝_6_周年盃」打造獨家獎盃，象徵_6_周年最高榮耀與選手追逐的巔峰目標（來源：Garena官方提供）

創作者集結三創現場 RAiN、陳天兵、電競說書客 KH、田山先生同台助陣

此外，官方也特別邀請多位人氣創作者到現場和玩家同樂，包含 RAiN、陳天兵、電競說書客 KH、田山先生等，與觀眾一同到賽事現場參與線下觀賽派對。本次周年慶以「決勝 6 周年 打出你的 6」為主題，主打全新模式「DMZ：撤離行動」透過不同打法都有獲勝機會，現場實況主 RAiN 與陳天兵攜手選手一同進行「DMZ：撤離行動」表演賽，帶動觀賽節奏與情緒張力，也能同步感受「搜、打、撤」的高風險高爆率刺激體驗。

線下賽邀請人氣網紅_RAiN_與陳天兵到場與粉絲同樂（來源：Garena官方提供）

RAiN_與選手一起體驗全新模式「DMZ：撤離行動」的刺激快感（來源：Garena官方提供）

陳天兵與選手挑戰「DMZ：撤離行動」千萬出金爽感（來源：Garena官方提供）

人氣角色「幽靈」、「艾本」真人_Cosplay_登場！吸引眾多粉絲前來合影（來源：Garena官方提供）

看比賽也有料，雙線送禮！線下一番賞抽 6 周年大禮盒，線上聊天室應援送虛寶

線下觀賽派對也送出多項好禮回饋玩家，其中包含閃卡包、帽子、指套、運動毛巾、史詩女角免費送等內容，讓玩家「有吃、有玩、有拿」多重享受。活動現場充滿觀眾應援聲、掌聲與歡呼，將「看比賽」升級為更具沉浸感的周年派對體驗。活動現場更有幸運玩家於一番賞活動中抽中「全球唯一一套」閃卡套組，以及 6 周年大禮盒，成為全場羨慕的焦點。

周年限定蛋糕亮相，象徵《Garena決勝時刻_Mobile》與玩家共同走過的里程碑（來源：Garena官方提供）

幸運玩家在決勝一番賞活動獲得全球唯一一套閃卡套組，收藏價值極高（來源：Garena官方提供）

驚喜連連！玩家獲得_6_周年大禮盒，與戰友開心合影（來源：Garena官方提供）

