《沉默之丘》系列重回正軌！製作人：目標是每年推出一款新作

隨著經典恐怖遊戲系列《沉默之丘》（Silent Hill）近幾年宣佈復活後，可以說是動作頻頻，新電影、遊戲新作、遊戲重製版等接踵而來。其中該系列製作人岡本基，在接受媒體訪問時提到了他的野心：「目標是每年一款」。

未來每年都有《沉默之丘》新作？（圖源：SILENT HILL 2）

根據 ファミ通的年末專訪， 岡本基表示，繼 2024 年 10 月發售的《沉默之丘2》重製版，以及 2025 年 9 月順利推出的《沉默之丘f》之後，整個系列已經重新步上軌道。未來的目標將是整合目前已發表和尚未公開的開發項目，希望能維持「每年發售一款新作」的穩定節奏，讓《沉默之丘》的話題熱度能持續延燒。

岡本基也感謝了喜愛《沉默之丘》系列的玩家，《沉默之丘2》重製版和《沉默之丘f》都在推出後獲得好評。他認為該系列作為心理恐怖作品，故事品質是最重要的核心。他們一方面希望能每年持續推出作品外，另一方面也肩負著必須確保品質的責任， 《沉默之丘》系列就是在這兩種心情之間製作出來的。