《沉默之丘 f》演員再參戰，夥伴「修」大崎捺希帥氣實況但是設備卡卡

《沉默之丘f》自從雛子演員加藤小夏開始實況後陸續有其他主要演員也跟上，包括凜子臉模飯島優花以及修的大崎捺希，4 日晚間大崎捺希首次實況不過比起其他人的實況看來設備仍有點不足，除了 720p 以外畫面還很長卡頓，不過操作上跟凜子一樣並不算完全新手玩家。

《沉默之丘 f》中稱雛子為「相棒（夥伴）」的主角青梅竹馬「岩井修」男演員大崎捺希在 4 日晚間實況，本人也的確帥氣風趣，不過有被不少觀眾提到設備上的不足，除了 720p 上限的畫面外，還時常有卡頓觀看體驗沒這麼好，大崎看來也是預計要全破遊戲，也有提到在先前動態捕捉演出時的花絮。

大崎捺希過去曾出演 NHK 晨間劇，也活躍於多部知名動漫改編舞台劇，像是舞台劇《偶像夢幻祭》中飾演仁兔成鳴，以及在舞台劇《刀劍亂舞》中飾演前田藤四郎等，他與飯島優花都是在主角雛子加藤小夏之後加入《沉默之丘 f》遊玩實況，也肯定能捕捉到平常演員粉絲圈外的玩家訂閱關注。