《沉默之丘f》凜子也參戰！臉模飯島優花開設YouTube頻道週六實況
《沉默之丘f》主角雛子臉模加藤小夏先前開 Youtube 頻道，首次挑戰遊戲，由於自己不是玩家操作相當新首但是仍獲得大家的喜愛，更激發出超多諧星一面，另一位腳色臉模也將挑戰遊戲，配角西田凜子的臉模飯島優花開設 YouTube 頻道，將在本週六晚間實況。
˗ˏˋ YouTubeチャンネル作りました ˎˊ˗
SILENT HILL f やります。
初配信は
【11/22(土) 21:00〜】
の予定でございます。
よろしくお願いします。🎮https://t.co/DBNGMv5G0U
— 飯島 優花 (@Gingagai_pismis) November 19, 2025
西田凜子的建模模特兒，今年 26 歲的演員飯島優花也將挑戰實況，將在本週六台灣時間晚間 8 點實況，看來也是要挑戰《沉默之丘f》，她的腳色西田凜子是主角的同儕之一，但因為自己喜歡主角的好朋友修而對兩人的關係心生嫉妒，還在遊戲中有刻意輕視甚至將她推下樓梯等動作，演出也相當令玩家有深刻印象。
