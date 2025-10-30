《沉默之丘f》太難了！臉模本人竟玩到痛哭...網友：應該加入「加藤小夏」難度

《沉默之丘f》主角臉模演員與模特兒的「加藤小夏」開台挑戰遊戲，但因為自己根本不是常玩遊戲的人，首次實況的傀儡怪物就已經苦戰，而首次到神社繪馬的無臉男爬行怪直接讓她實況卡了整場，死到一度痛哭不知怎辦，聊天室也有非常多全肯定觀眾，比起首次實況約 5500 人本次實況最高一度達六萬人同時觀看。

加藤小夏《沉默之丘f》第二場實況，在逃離神社碰到狐面男子後，進入繪馬解謎區域，也會在這邊碰上第一隻無臉爬行怪，這隻速度快速、攻擊段數高的怪物相當難應付，而加藤小夏本身就不是遊戲玩家，在第一次實況時光是逃離紅霧追擊、傀儡怪物就一度苦戰，這次更是把她卡在原地整個實況，連續死了多達 10 次讓她信心崩潰，決定就這樣幾乎沒進度的結束。

有些人將她鮮活的反應比喻為女版的狩野英孝，也非常多全肯定觀眾希望她慢慢來不要給自己太多壓力，對於真的沒在玩遊戲的玩家來說，就算故事難度也讓他們這樣痛苦，建議官方應該再新增一個「加藤小夏」難度，主動瞄準怪物更換視角讓臉模本人也能輕鬆遊玩；她在本次實況之後頻道訂閱從 13.6 萬增加至 18.7 萬人，觀眾比起第一次約 6000 人直接倍增到最高 6 萬人同時觀看，對於這樣非玩家的反應社群相當享受。