《沉默之丘f》太難了！臉模本人竟玩到痛哭...網友：應該加入「加藤小夏」難度
《沉默之丘f》主角臉模演員與模特兒的「加藤小夏」開台挑戰遊戲，但因為自己根本不是常玩遊戲的人，首次實況的傀儡怪物就已經苦戰，而首次到神社繪馬的無臉男爬行怪直接讓她實況卡了整場，死到一度痛哭不知怎辦，聊天室也有非常多全肯定觀眾，比起首次實況約 5500 人本次實況最高一度達六萬人同時觀看。
加藤小夏《沉默之丘f》第二場實況，在逃離神社碰到狐面男子後，進入繪馬解謎區域，也會在這邊碰上第一隻無臉爬行怪，這隻速度快速、攻擊段數高的怪物相當難應付，而加藤小夏本身就不是遊戲玩家，在第一次實況時光是逃離紅霧追擊、傀儡怪物就一度苦戰，這次更是把她卡在原地整個實況，連續死了多達 10 次讓她信心崩潰，決定就這樣幾乎沒進度的結束。
有些人將她鮮活的反應比喻為女版的狩野英孝，也非常多全肯定觀眾希望她慢慢來不要給自己太多壓力，對於真的沒在玩遊戲的玩家來說，就算故事難度也讓他們這樣痛苦，建議官方應該再新增一個「加藤小夏」難度，主動瞄準怪物更換視角讓臉模本人也能輕鬆遊玩；她在本次實況之後頻道訂閱從 13.6 萬增加至 18.7 萬人，觀眾比起第一次約 6000 人直接倍增到最高 6 萬人同時觀看，對於這樣非玩家的反應社群相當享受。
其他人也在看
《惡靈古堡9》里昂確認登場？官方開預購PS商店洩漏「里昂額外造型」敘述
Capcom（卡普空）《惡靈古堡》系列新作《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil: Requiem），將在 2026 年 2 月 27 日發售。網路上仍有許多粉絲相信傳聞，認為人氣主角「里昂」會在本作登場。而今日（30），《惡靈古堡9安魂曲》正式開放預購，其中就被發現 PS5 商店的豪華版敘述中，疑似出現了里昂的額外服裝獎勵。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
是自傳？《出租女友》男主新造型撞臉作者，網笑：原來是真實故事改編
熱門戀愛漫畫《出租女友》至今連載單行本數量達到 42 集，放眼過去漫畫歷史，是相當長青的戀愛喜劇作品，雖然遭到許多讀者不斷吐槽，卻依然創下超過 1,400 萬單行本銷量的驚人成績。而最近，男主角木之下和也，在漫畫最新進度中的換了新髮型，被眼尖的讀者發現，這髮型和作者宮島禮吏本人非常相似，引起「作者自肥」以及「漫畫是作者自傳」等熱門話題。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
中國新3A動作冒險《長生：白夜無名》7分實機預告，架空明朝尋找長生不老
中國在《黑神話：悟空》之後許多同樣 3A 級動作冒險作品接連誕生，本次介紹的《長生：白夜無名》則由中國長生工作室 29 日在中國 Bilibili 等各大社群網站公開，一款流暢的架空明朝單機動作冒險新作，7 分鐘實機預告展現細緻景色、對敵人的流暢斬殺與 BOSS 戰刺激對刀等內容。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《幻獸帕魯》大勝利？任天堂「召喚戰鬥」專利遭日本駁回稱「缺創新性」
日本 PocketPair 開發的熱門遊戲《幻獸帕魯》，在 2024 年 9 月時遭到任天堂和寶可夢公司聯手提出專利侵權訴訟，引起整個產業熱議，至今雙方仍然在法院攻防當中。而讓人意外的是，最近日本特許廳（JPO）駁回了任天堂一項備受爭議的專利申請，描述「怪物捕捉、召喚戰鬥」的內容，被認為「缺乏創新」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《魔物獵人 崛起》賣得比新作《荒野》還好！過去3個月仍賣出25萬份
日本遊戲大廠 Capcom（卡普空）公開最新的財報，顯示公司營運狀況非常不錯，主要歸功於旗下多款遊戲的持續熱銷。其中，格鬥遊戲大作《快打旋風 6》上市以來穩定為公司帶來營收，包含 6 月推出的 Switch 2 版，全球銷量已經突破 500 萬份。雖然《魔物獵人》系列也大賣，但讓人意外的是，大賣的並非是最新作，而是前一款作品《魔物獵人 崛起》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
廚餘養的黑毛豬較香？張嘉郡澄清迷思：成本考量非豬愛吃！禁廚餘才防非洲豬瘟
雲林立委張嘉郡指出，全面禁止廚餘養豬才能根絕豬瘟。她澄清黑毛豬非愛吃廚餘，而是成本考量。台灣年產77萬噸廚餘，62%用於養豬，建議改採肥料化、飼料化、能源化3大處理方案，從源頭防堵豬瘟。風向台灣 ・ 40 分鐘前
任天堂沒騙你！研究證實《腦鍛鍊》每天半小時，大腦能延緩10年退化
《腦部鍛鍊》（脳トレ）系列，是由任天堂和日本神經科學家、教授川島隆太合作的一款特殊遊戲，最早在 2005 年於 NDS 上推出，後來也有在 Switch 上推出最新作。而近日，另一項最新的科學研究指出，過去風靡一時的任天堂《腦鍛鍊》系列遊戲，對於延緩大腦老化的效果可能遠超我們的想像。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
TP-Link 在美面臨禁售風險，傳多個政府機構已完成評估支持商務部出台禁令
華盛頓郵報從包括前國防官員在內的多個消息來源處獲悉，多個美國政府機構已表態支持商務部禁止 TP-Link 在美銷售產品。Yahoo Tech ・ 10 小時前
野熊闖岩手銀行遭麻醉活捉 岩手大學「熊出沒」停課
日本又陸續傳出野熊出沒事件，位在岩手縣的岩手銀行，有野熊闖入地下停車場，警方封鎖現場後，用麻醉方式活捉這隻野熊。另外岩手大學也目擊到有熊出沒，警方進入校園廣播警戒，校方為了安全起見，也緊急停課。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影／補水不神秘！ 《嘿 醫美好辣2》首集用手搖飲、水族箱解構玻尿酸真相？
《嘿 醫美好辣2》第二季熱力開播！首集以「小分子玻尿酸」為題，延續節目一貫的輕鬆風格，主持人邱世明主播與劉思慧醫師以抬槓方式，讓觀眾在笑聲中學習皮膚健康知識。本集邀請到林依吟醫師與翁子軒醫師，從醫學角度說明玻尿酸在不同層次的運作原理。節目中，林依吟醫師以日常飲品作比喻，說明「大小分子」的差異就像不同口感的飲料，重點不在多寡，而在功能。翁子軒醫師則提出「水族箱理論」，形象地解釋皮膚真皮層中的玻尿酸與細胞環境關係：若水分不足，細胞就像魚失去活動空間，補足水分後環境才會平衡。輕鬆意象的生活日常比喻，讓觀眾能自然理解皮膚保水的概念。節目也提醒觀眾，任何醫學行為都須由合格醫師評估，不宜自行模仿或根據網路傳言判斷。林依吟醫師指出，保濕、充足睡眠與防曬，是每個人都能做到的基本功；醫師的角色，是協助判斷何種方式最適合個別需求，而非提供一體適用的答案。製作單位中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)也強調，《嘿 醫美好辣》以衛教為核心，目的在於提供觀眾正確知識。節目尾聲再次提醒觀眾：「保水不是神話，而是皮膚科學。」。想要第一手直擊醫美好辣節目內容與快訊，請鎖定中華民國美容醫學醫學會Youtube頻道、粉台灣好新聞 ・ 19 小時前
《動物森友會》宣布Switch 2版與3.0免費大更新1月登場！內容一次看，竟有《薩爾達傳說》合作
《集合啦！動物森友會》由任天堂宣布將推出 Switch 2 版，以及 3.0 大型免費更新，兩者都會在 1 月 15 日登場，Switch 2 版本支援滑鼠操作，以及麥克風的擴音器道具使用、Switch 2 特有視訊遊玩與最大 12 人登島互動等，3.0 大更新則將有夢之島、渡假飯店以及大型重置中心功能，以及從任天堂主機到樂高、《薩爾達傳說》與《斯普拉遁》合作內容。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
8K 解像度一定好？劍橋研究：你不一定能看到 8K 的好處，觀賞距離、螢幕尺寸都有關係
《衛報》報導一項由劍橋大學（University of Cambridge）與 Meta Reality Labs 合作的研究，指出當螢幕尺寸與觀看距離進入「人眼解析度上限」後，再提高解析度（例如由 4K 升級到 8K）不會帶來可見差異；此上限以每視角度像素數 PPD（pixels per degree）量度，比傳統以 20/20 視力推算的 60 PPD 更高，但依然存在實際極限。Yahoo Tech ・ 17 小時前
石垣牛、阿古豬一次滿足！沖繩燒肉名店超厚牛舌、內臟拼盤必點～
到日本就是要吃燒肉，尤其是和牛，在日本品嚐相對台灣來得划算又美味，距離台灣最近的沖繩，當然也不乏有許多可口的燒肉，就國際通來說有名的就有琉球の牛、燒肉本部牧場、肉の変態集団疾風燒肉等等，後來發現網友推薦的這家ぶち 久茂地店，距離入住的Y’s膠囊飯店 – 那霸國際通超近！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
陳嘉宏專欄：沈伯洋與陳昭姿 誰比較像「台獨」？
沈伯洋1982年次，台大法律系畢業後赴美國加州大學爾灣分校取得犯罪學博士學位，2017年返台後在台北大學犯罪學研究所任教，關心的領域是中共對台的資訊戰與認知作戰，更研究民主防衛機制的法制問題。沈伯洋履歷單純，政治資歷也不深，他從未在公共論壇倡議過所謂的「台獨」主張，更遑論加入任何推進台獨的團體組織。不過，繼先前被國台辦列為「台獨頑固份子」以後，中國重慶市公安局日前又決定要針對沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查，宣稱要「依法追究其刑事責任」。鏡報 ・ 5 小時前
巷弄裡的日式風格甜點！群島李季限定蛋糕與苦甜布丁，氛圍感滿分的老宅咖啡廳
「群島李季」這間讓我們一看就記得的店名，看著網路上工程師老闆出身的他說 『歡迎登島』就對這個名字印象深刻。他們最初是網路甜點工作室型態創立，在社群媒體上累積人氣與口碑，後來在柳川東路有了自己的店面。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
導演抽塔羅選角！侯彥西「偷聽女友」陷感情風暴 對象曝光竟是她
公視台語台「台語有影」系列電視電影《訂閱人聲》日前正式殺青，本劇由侯彥西、吳子霏主演，並由陳文彬、吳碧蓮、羅能華、李想、陳雅慧等實力派演員聯合演出。劇情講述婚禮在即，新娘吳子霏個性嚴謹、注重細節，而個性「浮浪貢」的新郎侯彥西，做事卻總是心不在焉。為了讓婚禮完美舉行，侯彥西訂閱了一款黑科技APP，試圖全面窺探女友的心聲，卻令他意外陷入一場真假難辨的情感風暴。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前
《R.E.P.O.》萬聖節同步大更新十種可怕新怪物，Steam限定11/4前免費遊玩
多人合作遊戲《R.E.P.O.》持續為實況熱門，總銷量達 1400 萬套也是世界熱門，官方怪物更新（Monster Update）正式於萬聖節上架，新增多達十種怪物、動作升級、數十種戰利品更新與地圖房間更新等，怪物類別尤其詭異，在預告片展現風格讓團隊誇口稱：讓《R.E.P.O.》變成真正的恐怖遊戲，遊戲還開放至 4 日凌晨免費遊玩。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
日本東京10月物價上漲2.8% 米價居高不下漲幅高達40.0%
日本總務省今（31）日公佈今年10月份東京都23區消費者物價指數，如果以100為標準的話，東京都10月份不含價格波動幅度較大的生鮮食品，物價綜合指數為111.0，與去年同期相比，上升2.8%。漲幅超過中廣新聞網 ・ 1 小時前
如何用一句話證明「曾去過網咖」？網勾回憶：時間快到囉
隨著電腦、智慧型手機越來越普及，網咖漸漸走入歷史，成為七、八年級生共同的回憶，對此有網友也忍不住好奇「如何用一句話證明你有去過網咖？」掀起網友熱議。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 3 小時前
「范姜」彥豐是什麼姓？全台僅4千多人 起源竟與「繼父之恩」有關
儘管官方將「范姜」列為複姓，有部分學者認為更精確的說法應為「雙姓」，因其為「范」與「姜」兩姓結合而來。根據國家文化資產網記載，清康熙年間，來自廣東的范集景病逝後，其遺孀雷氏改嫁姜同英，並攜子隨夫生活。范集景之子范文質為感念繼父教養之恩，將「姜」字加於原姓...CTWANT ・ 56 分鐘前